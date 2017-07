Guede, “contento por los jugadores y Mosa”

Pablo Guede ofreció una breve conferencia de prensa tras la Supercopa conseguida ayer por Colo Colo. “Esto no cambia de un día para otro. Debemos seguir trabajando para buscar un mejor funcionamiento. Yo soy conciente que lo que pasó en La Serena (derrota por 1-4 en la ida) no corresponde a la realidad, no que hayamos perdido, sino que por los cuatro goles recibidos”, partió comentando el entrenador albo.

Respecto a la victoria de ayer, aseguró estar “contento por los jugadores y por Aníbal (Mosa). La verdad, hicimos un buen partido. Fue un espectáculo muy bueno por lo que ofrecieron ambos equipos”.

ELOGIA A LA UC

“Felicité a Mario Salas y los jugadores de Católica porque hicimos un primer tiempo brillante los dos equipos, una gran final de ida y vuelta. En el segundo tiempo se decantó para nosotros y, por supuesto, eso me pone contento”, agregó.

“Con Católica al frente nunca puedes pensar que eres muy superior, porque ellos dan vuelta partidos, no se entregan nunca, hacen mucho daño arriba, tienen muy buenos futbolistas y nunca puedes creer que los pasas por arriba”, complementó.

“TRANQUILO”

Consultado cómo toma el título de ayer, Guede optó por la mesura. “Tranquilo. Hay que seguir trabajando desde el martes en la mañana…”.

En cuanto al rendimiento mostrado por Jorge Valdivia, apuntó: “Nosotros trabajamos de la misma manera desde que iniciamos la pretemporada, con un objetivo claro. La verdad, no creo que sea correcto decir que un jugador haya sobresalido sobre el resto. El equipo demostró que no quería perder y sí defender la camiseta a muerte para darle la primera Supercopa de su historia al club”.

En la misma línea se refirió a Esteban Paredes. “No hablaré de nadie individualmente, sólo puedo decir que Paredes se supera día a día”, sentenció.

PIFIAS AL DT

La de ayer fue una jornada de contrastes para Guede. Por un lado está la alegría del título conseguido, que asoma como un bálsamo en medio de los cuestionamientos por los últimos resultados y supuestos conflictos que habría tenido con referentes del plantel.

Ayer, el DT fue fuertemente pifiado de entrada por la barra de Colo Colo cuando lo presentaron por los altoparlantes. Tras la victoria, el DT se desahogó y fue saludado uno a uno por todos sus dirigidos, sin distinción.

Esteban Paredes fue el más eufórico al abrazar a su entrenador. Pero llamó la atención que Guede sólo estuviera en cancha los cinco minutos iniciales de los festejos.

Luego decidió enfilar raudamente a camarines mientras todo el plantel celebraba y se armó la polémica. Aníbal Mosa lo buscó, preguntó por él y le dijeron que se había ido a vestuarios sin festejar. Al rato el DT regresó, pero sólo para recibir su medalla -ahora entre tibias pifias- y acto seguido volvió a camarines, mientras los jugadores continuaban “de fiesta”.