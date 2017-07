Guede: “No pudimos conectar nuestras líneas”

“No conectamos. No nos pudimos asociar como nosotros queremos y como tratamos de hacerlo. Puede pasar”. Así comenzó el análisis del técnico albo Pablo Guede tras el discreto empate sin goles con Antofagasta ayer en el Monumental.

“Los que cortaban el juego para salir a la contra eran ellos… No pudimos conectar nuestras líneas desde atrás con la mitad de la cancha y esta mitad con los puntas. No podíamos sostener la pelota en el cuarto de cancha donde hacemos daño”, agregó el DT.

Luego reconoció que “fue más un partido ida y vuelta que un encuentro con un equipo dominante. Lo que tratamos de hacer es meter la pelota en ese último cuarto de cancha y hoy (ayer) no pudimos”, complementó.

EXPULSION

Sobre la tarjeta roja a Gabriel Suazo, dijo: “No sé si fue expulsión o no. Vino en el peor momento. Habíamos hecho todos los cambios para arriba”.

“Habíamos entrenado en la semana una alternativa ante la presión de ellos, que creíamos que iba a ser muy fuerte en un sector del campo determinado. Ya en el segundo tiempo lo hicimos mejor. Tratamos de asociarnos más. Abusamos un poco del juego largo. Ahí no conectamos con el ‘Mago’ (Valdivia) y con el ‘Pájaro’ (Valdés)”, apuntó.

VALDIVIA

Respecto al desempeño de Jorge Valdivia, expresó: “De un jugador puntual no me gusta hablar. Es normal. Si fuera el entrenador del equipo contrario trataría de eliminar a Valdivia y a Valdés”.

Los medios le preguntaron por qué hubo tanto diferencia entre el Colo Colo de ayer y el que venía de golear a Universidad Católica por 4-1 en la Supercopa. “No se pueden comparar. Son dos equipos totalmente diferentes, no tiene nada que ver un partido con otro. Entre Católica y Antofagasta no hay nada parecido. En el fútbol lo más fácil es defenderse. Antofagasta se metía atrás en momentos determinados y lo hacía muy bien”, cerró Guede.