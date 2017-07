Guede y el ataque de Mark: “Que piense lo que quiera…”

Pablo Guede trató de evitar un conflicto y no quiso responderle a través de la prensa a Mark González, jugador que fue declarado “prescindible” por el entrenador de Colo Colo y que el pasado miércoles disparó duro contra el técnico albo en declaraciones a Fox Sports Chile.

“El no es una buena persona, es envidioso, rencoroso y orgulloso, además de bipolar… Dice que lo grupal está sobre lo individual, lo cual es mentira porque vi lo contrario”, fue una de las frases que utilizó el carrilero zurdo para atacar a Guede.

“NO LE VOY A CONTESTAR”

El técnico comentó ayer que “jamás me referí a una persona públicamente y no lo voy a hacer ahora. Que él piense lo que quiera… No le voy a contestar”.

Guede aseguró que “no me hacen daño sus palabras”, para luego enfatizar: “El problema lo tiene él… No le contesté nunca a un futbolista por la prensa, siempre trato de decir las cosas a la cara y a veces me dicen que soy muy duro. Entonces, a partir de ahí, no lo voy a hacer ahora, no voy a responder, no voy a romper esa línea”.

“¿Por qué salió ahora, por qué lo dice de la manera que lo dice, con la agresividad que lo dice?… No corresponde. No soy esa clase de persona y la gente no es tonta”, complementó.

FELIZ CON PAREDES

En otro plano, Guede se mostró satisfecho por la renovación de contrato de Esteban Paredes. “Me pone muy contento. Como dijo el presidente (Aníbal Mosa), quieren momificar al ‘Tanque ‘acá, tiene dos años más y creo que se lo ganó”, sostuvo.

“Los que tienen que estar más contentos son los colocolinos, que van a tener a su capitán por dos años más”, agregó.

Asimismo, reconoció discusiones futbolísticas con el central argentino Julio Barroso y dijo que seguirá en la misma línea porque esos diálogos “me hacen crecer”.

También adelantó que espera contar con Jorge Valdivia durante “la mayor cantidad de partidos” y confía en que Octavio Rivero permanecerá en el club, pese a una oferta de Belgrano de Córdoba (ya no está en la mira de Peñarol).

PLANTEL CERRADO

El entrenador albo confirmó que el plantel está cerrado. “El presidente (Mosa) fue muy claro y es el que manda. Dijo que trae a Valdivia y no viene más nadie. Se fue (Esteban) Pavez y no vendrá nadie. ¿Pedro Morales? Está muy comprometido con los compañeros, lo tratan muy bien. A partir de ahí, no depende de mí. Si el presidente ve oportuno querer ficharlo nuevamente, lo hará. Si no, fue muy claro conmigo y lo voy a respetar. Pero otro jugador, seguro que no vamos a traer”, cerró Guede.