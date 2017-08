Guede y la revancha de Copa Chile ante La Serena: “Creo en la capacidad de mis futbolistas para dar vuelta la llave”

Después del discreto debut en el torneo Transición con un opaco empate sin goles contra Antofagasta en el Monumental, el técnico Pablo Guede afinará hoy los detalles de un partido que podría ser clave para su futuro en la banca de Colo Colo.

En medio de los cuestionamientos al entrenador, los albos recibirán mañana a La Serena en el recinto de Macul (21 horas, de Magallanes) buscando dar vuelta la llave que comenzó en La Portada con claro triunfo del cuadro de Primera “B” (4-1).

Para avanzar a octavos de final, Colo Colo necesita imponerse por cuatro goles de diferencia (si gana por tres van a penales). La tarea es complicada, porque a La Serena le sirve incluso perder por dos tantos.

“Si quedamos fuera en la primera fase es complejo”, reconoció ayer Guede en diálogo con Sonar FM.

REPERCUSION

Acto seguido agregó: “Muchas veces he escuchado que la Copa Chile es un ‘torneíto’ cualquiera, pero si quedamos afuera parecerá como si fuera la Champions League…”.

Guede aseguró que “queremos defender el título que ganamos”, enfatizando luego que “nos tocó un buen rival, pero creo en la capacidad de mis futbolistas para dar vuelta la llave”.

El técnico albo podría contar mañana con el delantero uruguayo Octavio Rivero, quien se recuperó de un problema muscular tras dos semanas sin fútbol.

MARK Y VILLAR

Por otra parte, se refirió a las declaraciones que Mark González y Justo Villar, hoy ex jugadores albos, emitieron en su contra, especialmente el carrilero zurdo, en duros términos.

“Es un tema que lo pienso y analizo y debo tener algo de culpa… Los problemas no los esquivo, los choco. Hay cosas que tengo que mejorar, pero desde que empecé a entrenar dirigí cerca de 250 personas y que hablen en contra 7 u 8 no está mal. Cuando me equivoco lo primero que hago es pedir perdón. Puedo tener muchos problemas, pero nunca me escucharán denostar a alguien públicamente”, comentó.

Asimismo, reconoció que aún le pena el título del Clausura que quedó en manos de Universidad de Chile, luego de arrebatarle el liderato a los albos en la penúltima fecha: “A mí me contrataron para salir campeón. De tres torneos ganamos dos (Copa Chile y Supercopa), pero lo que más duele es que en el Clausura salió campeón el archirrival”.