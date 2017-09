Hamilton se vio beneficiado por accidente de los Ferrari

Lewis Hamilton (Mercedes) ganó ayer el Gran Premio de Singapur en el circuito de Marina Bay, beneficiado por el accidente en la primera vuelta entre el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), que también dejó fuera al alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

Desolación había en Mercedes el sábado después de las clasificaciones. Sus autos apenas iban a partir quinto Hamilton y sexto Valtteri Bottas y todo apuntaba a ver cómo los Ferrari se alejaban y Vettel volvía a la cima.

Pero la lluvia que cayó sobre Marina Bay empozó la pista y la elección de neumáticos terminó siendo clave para el desarrollo de la carrera.

ACCIDENTE

Tal vez la mala salida de Verstappen, segundo en la grilla, fue la que le dio la oportunidad a Kimi Raikkonen de querer pasarlo por el estrecho hueco contra el muro.

Lo que se produjo fue un “sándwich” entre los dos Ferrari y el holandés del que ambos autos rojos salieron muy perjudicados: el finés, fuera de pista con el coche destrozado, igual que el del joven de Red Bull, mientras que Vettel, quien se había escapado en la punta no llegó a la siguiente curva y se despistó, dejando el primer puesto a Hamilton.

“El auto tenía muchos daños, no se podía seguir”, apuntó Vettel. “Perdí el auto cuando me toparon. Yo iba en buen camino. El resultado no cambia quien sea el culpable. No tengo claro que pasó”, declaró Raikkonen.

Verstappen en tanto, dijo que “los Ferrari no me dejaron espacio y uno no puede desvanecerse…”.

El auto de seguridad fue protagonista en Marina Bay. Se fueron también Fernando Alonso, dañado tras el choque múltiple inicial, y Daniil Kvyat, quien se fue contra una pared.

TRIDENTE

Tras los desaguisados, Hamilton, Daniel Ricciardo y Bottas se hicieron del tridente en la delantera. La elección de los neumáticos se convertía entonces en fundamental, luego de que la pista se comenzara a secar. Todos rodaban con intermedios. El primero en atreverse fue Kevin Magnussen y los ojos de todos los equipos se fueron con él y con Felipe Massa, quien lo imitó al minuto poniendo ultrablandos. Era el giro 26 de los 61 pactados.

Recién en la vuelta 29 se decidieron los punteros. Ricciardo y Bottas. Hamilton esperó, estaba conforme con sus llantas.

En el giro 39 (a esa altura ya se sabía que la prueba no cumpliría sus 61 vueltas sino que se cortaría a las dos horas, como dice el reglamento) vino la tercera bandera amarilla, que apretó y complicó todo. Más aún, cuando el neumático delantero derecho de Hamilton comenzó a tambalear.

Sin embargo, pudo soportar cualquier ataque, incluso marcó vueltas rápidas y cerró las dos horas de carrera triunfando con sólo 12 autos en una pista ya seca.

Con esta victoria, la tercera consecutiva, Hamilton suma 263 puntos en el campeonato y Vettel se quedó con 235, segundo, a más de una victoria de distancia.

La próxima fecha se corre el 1 de octubre en Malasia. Sólo faltan seis jornadas para el final del campeonato.

CLASIFICACION

1.- Lewis Hamilton (Gran Bretaña / Mercedes) 2h03’23’’544.

2.- Daniel Ricciardo (Australia / Red Bull) a 4’’507.

3.- Valtteri Bottas (Finlandia / Mercedes) a 8’’800.

4.- Carlos Sainz (España / Toro Rosso) a 22’’822

5.- Sergio Pérez (México / Force India) a 25’’359.

6.- Jolyon Palmer (Gran Bretaña / Renault) a 27’’259.

7. Stoffel Vandoorne (Bélgica / McLaren) a 30’’388.

8. Lance Stroll (Canadá / Williams) a 41’’696.

9. Romain Grosjean (Francia / Haas) a 43’’282.

10. Esteban Ocon (Francia /Force India) a 44’’795.

11. Felipe Massa (Brasil / Williams) a 46’’536.

12. Pascal Wehrlein (Alemania / Sauber) a 2 vueltas.

Abandonaron:

Kevin Magnussen (Dinamarca / Haas) vuelta 51.

Nico Hülkenberg (Alemania / Renault) 49.

Marcus Ericsson (Suecia / Sauber) 36.

Daniil Kvyat (Rusia / Toro Rosso) 11.

Fernando Alonso (España / McLaren) 9.

Sebastian Vettel (Alemania / Ferrari) 1.

Max Verstappen (Holanda / Red Bull) 1.

Kimi Raikkonen (Finlandia / Ferrari) 1.

RANKING MUNDIAL

1.- Lewis Hamilton 263 puntos.

2.- Sebastian Vettel 235.

3.- Valtteri Bottas 212.

4.- Daniel Ricciardo 162.

5.- Kimi Raikkonen 138.

6.- Max Verstappen y Sergio Pérez 68.

CONSTRUCTORES

1.- Mercedes 475 puntos.

2.- Ferrari 373.

3.- Red Bull 230.

4.- Force India 124

5.- Williams 59.

6.- Toro Rosso 52.