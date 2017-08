Herrera dispuesto a compartir la jineta con un Pinilla que “se va a cansar de hacer goles”

De todo habló Johnny Herrera en la conferencia de prensa que ofreció ayer en el CDA tras la primera práctica semanal para el partido de este viernes contra Temuco en el Nacional (21 horas), por la segunda fecha del torneo Transición.

El capitán de Universidad de Chile celebró justo ayer 18 años de su debut en el profesionalismo con la “U” en el pecho y aprovechó la ocasión para referirse a diversos temas, desde el sueño de la Copa Libertadores hasta el cumpleaños de Esteban Paredes, dueño de la jineta en el archirrival Colo Colo.

El portero azul partió destacando el arribo de Mauricio Pinilla y el “problema” que tendrá el técnico Angel Guillermo Hoyos para elegir, considerando la presencia de otros dos arietes como Isaac Díaz y Leandro Benegas, a quienes también elogió.

“Va a estar interesante la pelea por ser el ’9. Mauricio Pinilla se va a cansar de hacer goles; Leandro deja todo en la cancha, lo que siempre se agradece, e Isaac vuelve al club maduro y con experiencia. Los tres son grandes jugadores. Pinilla no ha ganado ningún campeonato en la ‘U’ y hoy tiene todo para destacar. Estoy seguro que los tres la romperán cuando jueguen”, resaltó Herrera.

UNA “FAMILIA”

El capitán de Universidad de Chile fue consultado por la oferta que Boca Juniors le haría a Gonzalo Jara, a quien ya quiso llevarse a mediados del año pasado. “Es normal, la cantidad de ofertas que se han hecho por nuestros jugadores, como pasó en su momento con Lorenzo Reyes o Jean Beausejour. Estoy orgulloso de ser compañeros de ellos y de que la mayoría no se hayan querido ir. La ‘U’ es una familia, desde el que limpia las canchas hasta el presidente, somos un equipo bien afiatado y una institución que cada día está mejor”, subrayó Herrera.

Incluso reveló que “a mí me llegó una oferta la semana pasada desde Argentina (Colón de Santa Fe), por el doble de lo que gano acá, pero no quise tomarla por un tema de estabilidad… Pero creo que es difícil que Gonzalo se vaya, está en el club de sus amores, más allá de que lo quiere un equipo grande de Argentina”.

LIBERTADORES

El capitán de la “U” espera que el plantel siga consolidándose para dar la pelea en la Copa Libertadores 2018, certamen al que ya están clasificados luego de campeonar en el pasado torneo Clausura.

“Hablo con David (Pizarro) todos los días y lo hincho para que no se retire a fin de año (como el volante ya lo anunció). Hizo una pretemporada algo más fuerte y creo que fue el mejor en el último partido contra Curicó (1-0). Jugadores como Mauricio, el ‘negro’ (Jean Beausejour), Gonzalo o el mismo David son de mucha calidad, estaban en ligas más competitivas y optaron por venir, entonces, pocas veces hemos tenido un plantel tan competitivo como el de ahora. Por eso, tenemos que jugar la Libertadores y vamos a dejar todo. Dios quiera podamos conseguir ese campeonato tan ansiado que es el único que nos falta a nivel sudamericano”, enfatizó Herrera.

LOS ARBITRAJES

El portero azul no esquivó el tema de los arbitrajes, que en la primera fecha del torneo Transición estuvieron marcados por varias polémicas. “Creo que fue justificado el revuelo del fin de semana por todos los errores que hubo. En el caso de (Eduardo) Gamboa, quien nos arbitró a nosotros, la mano que no cobró en el área de Curicó pudo ser penal o no… Y para mí los penales que cobró a favor nuestro fueron bien sancionados. Sabemos que los árbitros andan mal, pero hay que apoyarlos no más, es lo que hay”.

OTROS TEMAS

A 18 años de su debut: “Es algo que me llena de orgullo y me siento feliz de pertenecer a esta institución que tanto quiero. Ese día me tocó ir a la banca porque (Roberto) ‘Tomatín’ Rojas tenía un matrimonio y no le avisó a nadie. Echaron a (Sergio ‘Superman’) Vargas por doble amarilla y entré con mucha personalidad. Le ganamos 2-1 a Santiago Morning con un jugador menos y el gol me lo hizo Rivarola”.

¿Capitanía compartida con Pinilla?: “No tengo ningún problema. La jineta para mí es un simple adorno. Capitanes en la cancha pueden haber muchos”.

Cumpleaños de Paredes: “No imaginan lo relevante que es para mí (risas)… Me da lo mismo. Me interesa sólo la ‘U’. Pero… que siga muchos años jugando en Colo Colo”.

Fallo del Tas: “Lo más justo es que Chile mantenga los dos puntos (que ganó por secretaría). Bolivia metió un jugador que no podía utilizar y eso se castiga hasta en el barrio. Creo que la Fifa hizo lo correcto, más allá de que esté metida Argentina y de lo que pasó con Messi… Dicen que presionaron con un auspiciador para que no cumpla las tres fechas de castigo que le quedaban”.