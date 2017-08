Hoyos destacó el “juego colectivo y la paciencia”

Angel Guillermo Hoyos no ocultó su satisfacción tras la victoria sobre Huachipato. “El triunfo es muy importante para seguir creciendo en puntos y en juego. Estamos muy contentos en ese aspecto. Tuvimos que luchar mucho ante un rival que nos exigió y tiene grandes jugadores. Fue difícil, un partido dinámico e intenso”, analizó el entrenador de la “U”.

En la misma línea agregó que para sumar los tres puntos ayer en el Nacional, “el colectivo fue fundamental y luego destacó lo individual”.

“Son jugadores que llenan páginas en diferentes países. Nosotros tenemos muchos de esos, somos un equipo lleno de ‘cracks’. Hoy (ayer) me quedó con la paciencia y con la búsqueda constante del arco rival”, complementó.

GOL “MARAVILLOSO”

Para Hoyos, “la acción del tercer gol fue brillante. Una jugada maravillosa de un jugador maravilloso como David (Pizarro). El es muy querido dentro del vestuario”.

Respecto a la falta de gol de Mauricio Pinilla, dijo que “es una persona que lleva a la ‘U’ en su corazón. Llegar y tratar de convertir no es fácil. Ya va encontrar su lugar en ese aspecto. Me gustó su trabajo, no sólo las ocasiones que tuvo. Participó en varias jugadas y tuvo ocasiones”.

En cuanto a la lesión de Leandro Benegas dijo que esperará los exámenes para conocer el diagnóstico y por ello se excusó de hablar de un plazo estimativo para su retorno a las canchas. Destacó, eso sí, que “Leo se lesionó en una jugada donde trató de presionar. El es una persona íntegra que da todo para su equipo”.

SUPERCLASICO

De cara al superclásico del próximo domingo en el Monumental, donde los azules no ganan hace 16 años, Hoyos comentó: “A lo mejor hubo merecimientos en otros partidos que pudieron ser favorables para la ‘U’ en el estadio de Colo Colo. No hay que ponerse nervioso, hay que disfrutar el clásico. No deja de ser un partido muy atrayente para todos”.

“Sabemos la importancia del partido, pero disfrutarlo sería el objetivo principal. Vamos a ver cómo estaremos el martes (mañana) e iremos trabajando distintos objetivos durante la semana. Todo el país lo vive”, cerró el DT azul.

PIZARRO Y HERRERA

Pizarro también habló del superclásico. “Es un partido importante, donde se necesita la cabeza muy fría y el corazón muy caliente. Más allá de lo que significa el partido, más allá de que haya pasado mucho tiempo (sin triunfos azules en Macul), la U tiene que ir a jugar”, sostuvo el “fantasista”.

Según el portero Johnny Herrera, “hace varios años que no llegamos tan bien a un partido tan importante como es jugar con Colo Colo en el Monumental”.

“Tenemos toda la fe de que podemos hacer un buen partido y que podemos ganar por fin en ese estadio”. Somos un equipo sólido, un equipo maduro que gracias a Dios no tiene bajas, así que vamos con todo a ganar”, finalizó el capitán azul.