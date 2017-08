Hoyos: “Lorenzetti es el Iniesta zurdo, un cerebro caminante”

Angel Guillermo Hoyos volvió a elogiar a su plantel en la antesala del partido que Universidad de Chile protagonizará mañana a partir del mediodía frente a San Luis como visita en el estadio “Lucio Fariña”, por la tercera fecha del torneo Transición.

Tal como en su momento lo hizo comparando a Gonzalo Jara con Gerard Piqué o a Felipe Mora con David “El Guaje” Villa, esta vez el turno fue de Gustavo Lorenzetti. “Es el Iniesta zurdo. Es un jugador y una persona que tiene incorporado el silencio dentro de su ADN y que genera simpatía, confianza, un montón de situaciones personales que son una virtud. Y después, como jugador para mí es extraordinario, de una capacidad terrible. Es un cerebro caminante. Que lucha, juega, trabaja en las dos áreas, finaliza jugadas, y eso nos da un plus”, resaltó el entrenador de la “U”.

COMO NEYMAR

Hoyos incluso fue más allá y aseguró que, si tuviese que ponerle un precio a sus jugadores, sería mayor al que pagó París Saint-Germain (PSG) por Neymar.

La estratosférica suma que desembolsó el elenco francés por el brasileño (222 millones de euros) lo transformó en el fichaje más caro de la historia. “Si le pongo precio a los míos, seguramente están por sobre eso. Hay una valoración. Más allá de una derrota, los chicos son cracks. Y los cracks valen. Este equipo, como vive y como respira continuamente, para mí no tiene precio”, filosofó el DT argentino.

CESPED SINTETICO

En otro tema, el técnico de la “U” se refirió al pasto sintético en el que desafiarán a San Luis. “Es obvio que ellos están más acostumbrados a jugar en esa superficie, pero no hay ninguna excusa para nosotros. ¿Mauricio Pinilla?… Está bien. No le veo la dificultad en ese aspecto para tener que llegar a cambiar jugadores ya sea por el césped o por alguna otra cosa”, enfatizó.

Dijo que “no hicimos trabajos en pasto sintético durante la semana. Decidimos de esa forma por situaciones físicas, para no complicar tendones y las articulaciones, ya que tenemos jugadores de un peso corporal importante”.

ONCENA AZUL

La probable oncena de la “U” para mañana sería con Johnny Herrera; Matías Rodríguez, Christian Vilches, Gonzalo Jara, Jean Beausejour; Rafael Caroca, Lorenzo Reyes; Gustavo Lorenzetti; Francisco Arancibia, Mauricio Pinilla y Leandro Benegas.

“Va a ser un partido muy intenso en las bandas, los 90 minutos. San Luis tiene un equipo de transiciones muy rápidas, con laterales profundos y gente que presiona muy rápido. Nosotros intentaremos por todos lados contrarrestar eso”, complementó.