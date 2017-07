Hoyos renovó hasta 2019 con la “U”

El técnico de Universidad de Chile, Angel Guillermo Hoyos, acordó extender su vínculo y estará ligado a la “U” hasta el 2019.

Así lo anunció el mandamás de Azul Azul, Carlos Heller, quien interrumpió la conferencia de prensa del DT argentino para dar a conocer la noticia, sorprendiendo incluso al propio entrenador. “Guillermo sigue con nosotros hasta el año 2019”, dijo a los periodistas el mandamás de la concesionaria.

Acto seguido, Hoyos sostuvo que “me siento inmensamente feliz de estar acá y tengo un agradecimiento eterno a la gente que decide -Ronald (Fuentes), Carlos (Heller) y Pablito (Silva)- por la confianza que han tenido en mí”.

“Es muy difícil estar en una institución como la ‘U’, con la magnitud que tiene. Es un club único. Estamos enamorados de esta institución y soy muy feliz de haber llegado acá”, afirmó el DT azul.

REFUERZOS

Hoyos se refirió también al arribo de Isaac Díaz, quien fue presentado ayer en el CDA. “Será un aporte importantísimo. Lo que más me gustó de él son sus ojos, porque son el fondo del alma. Lo vi muy puro, muy transparente. Ya me ‘empaché’… Se me fue el ‘Guaje’ (Felipe Mora); pero tenemos al ‘Kun’, así le pusimos a (el juvenil Nicolás) Guerra y le debo la comparación a Díaz. Le vi los ojos y me pasó un mensaje: ‘aquí estoy yo’…”.

Sobre el inminente arribo de Mauricio Pinilla fue más cauteloso. “Es un jugador que estuvo mucho tiempo en el fútbol italiano y que es de la casa. Está haciendo todo lo posible para estar acá”, apuntó.

La “U” debutará mañana en la Copa Chile como visita ante Ñublense en Chillán (16,30 horas, de Magallanes). “Hemos trabajado con todo el respeto por el rival. Es trascendental el partido para nosotros, es una linda competencia y nuestra idea es comenzar bien el semestre”, sostuvo Hoyos.

ISAAC DIAZ

En tanto, el ariete Isaac Díaz se mostró feliz de retornar al cuadro azul después de tres años. “Es difícil jugar como hincha, porque uno siente más presión para responder a la gente. La camiseta de la ‘U’ pesa y hay que saber ponérsela y defenderla a muerte”, comentó el delantero que llega desde Sol de América de Paraguay.

“Es el club del que soy hincha y no lo digo porque llegué. Todo el mundo lo sabe. Como soy delantero se me van a pedir goles y es lo que vengo a hacer para cumplir mi objetivo de ser campeón con la U”, cerró el atacante de 27 años (estatura 1.84).

CASO PINILLA

En tanto, el gerente deportivo de Azul Azul, Ronald Fuentes, aseguró que está todo bien encaminado para que se concrete la llegada de Mauricio Pinilla.

“La idea era esperar hasta hoy (ayer) la situación de Mauricio. Va muy bien encaminado, espero que más temprano que tarde pueda desvincularse -de Génova- y ya el martes o miércoles pueda estar con nosotros”, adelantó.

“Depende que pueda llegar a acuerdo en unas platas que se le deben del torneo anterior en el club italiano, pero se han acercado las posturas. Quizás el sábado (hoy) o lunes debería definirse completamente para que una vez finalizado eso, cerremos todo con su representante”, confirmó el personero.