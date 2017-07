Hoyos: “Se mantiene la propuesta”

Con la mesura de siempre, Angel Guillermo Hoyos (foto), analizó el triunfo de Universidad de Chile en Chillán.

“Los jugadores dejaron todo, lo hicieron al máximo, tuvieron una gran jerarquía y capacidad de juego. Se ganó ante un equipo que tenía un ímpetu importante y que viene entrenando hace más de un mes”, comenzó analizando el técnico de Universidad de Chile.

Agregó que “estamos contentos porque se mantiene la propuesta y por todo lo que hizo el equipo, siempre manejando el partido en diferentes situaciones. Ñublense nos presionó arriba, trabajó una presión alta, pero los muchachos supieron cómo manejarlo”.

LAS FIGURAS

Consultado por el estreno goleador de Francisco Arancibia, el técnico argentino comentó: “Es un jugador de una potencia y velocidad importantes que hace que desequilibre a través de ese movimiento. Estamos contentos por el gol de él, porque es un jugador que tiene que estar en esa posición y sentir esa sensación”.

Sobre la buena performance del portero Fernando de Paul dijo que “el ‘Tuto’ nos tiene acostumbrados a estas actuaciones. En el entrenamiento es un arquero de condiciones importantes y que hoy (ayer) haya tenido su disfrute es importante para él y para el equipo”.

ARRIBO DE PINILLA

Ayer debutaron tres refuerzos (Rafael Caroca, Francisco Arancibia y Rodrigo Echeverría) y otros dos ya están poniéndose a punto (Martín Arenas e Isaac Díaz), mientras que esta semana arribará Mauricio Pinilla desde el Génova de Italia.

“Lo de Mauricio es importante para todo el equipo, la institución y los hinchas. Viene un jugador que se fue muy joven, con muchos años en Europa y que marcó un camino en la ‘U’. Hace que el hincha esté muy contento y nosotros también, porque enriquece al plantel. Será un honor dirigirlo”, enfatizó Hoyos.

ARANCIBIA FELIZ

El “Pollito” Arancibia, sobrino de Franz y Eduardo Arancibia, quienes en el pasado defendieron con éxito a la “U”, se mostró feliz por su debut con la camiseta azul. “Fue un partido difícil, había muchas expectativas. Gracias a Dios todo salió bien y pude marcar mi primer gol como profesional”, resaltó el atacante, quien ayer se perfiló por derecha y también lo hizo en la banca contraria durante algunos pasajes del partido.

“Personalmente esperaba jugar bien, marcar diferencias y concretar ocasiones. El ‘profe’ (Guillermo) Hoyos me pide que encare mucho, que busque intensidad, lo que hacía en O’Higgins”, agregó.

Sobre las metas globales, Arancibia sostuvo que “vamos por todo, por el título que es lo que todos queremos”. Acto seguido destacó que “mis compañeros y el cuerpo técnico me recibieron de forma espectacular y me siento muy contento en este club”.