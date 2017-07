Indignación en La Serena por nueva suspensión de revancha ante Colo Colo

El gerente de competiciones de la ANFP, Rodrigo Astorga, anunció ayer que las revanchas de Colo Colo ante La Serena y de Universidad Católica frente a Rangers, suspendidas el sábado debido a las intensas nevazones en la zona central del país, finalmente no se disputarán mañana, como habían sido reprogramadas inicialmente. El motivo es que las canchas no alcanzarán a estar en “buenas condiciones”, explicó el dirigente.

“Durante esta mañana (ayer) realizamos una nueva inspección en San Carlos de Apoquindo y tuvimos una nueva comunicación con la gente de Colo Colo y la verdad es que los cálculos optimistas que tenían ambos clubes y nosotros no son tales. No vamos a poder ‘llegar’ con los plazos necesarios”, comentó Astorga.

“RE-REPROGRAMACION”

Dijo que, en definitiva, ambos compromisos no se jugarán mañana y volverán a ser reagendados. “Este jueves, tras el Consejo de Presidentes de la ANFP, nos reuniremos con los cuatro involucrados para buscar una mejor fecha para la reprogramación”, adelantó el gerente de competiciones.

“Tenemos que tomar la decisión correcta, pues La Serena y Rangers comienzan su competencia en la Primera ‘B’ y hay que buscar una fecha en la que puedan realizar el viaje a Santiago, pero lo concreto es que ninguna de las dos canchas ‘llegará’ en condiciones para el martes”, complementó Astorga.

Sostuvo que “la cancha de San Carlos de Apoquindo es la más complicada, mientras que la de Colo Colo, que tenía la carpa encima, resultó ser un doble daño por el peso que provocó la nieve y que terminó por aplastar el campo y al derretirse la nieve provoca más agua, lo que no entrega ninguna garantía”.

OTROS ESTADIOS

Asimismo, Astorga reveló que “exploramos la opción de jugar en canchas alternativas como el estadio Nacional, pero está en mantención por la Supercopa de este domingo (entre Católica y Colo Colo). Y Santa Laura, que era la otra posibilidad, no quedó en buenas condiciones tras la nevazón. Además llevar a Colo Colo y la UC a cualquier recinto no es posible por cuestiones de seguridad”.

INDIGNACION

La decisión de la ANP generó mucha molestia en La Serena, rival de Colo Colo. Milko Leguas, gerente general del cuadro “papayero”, se reconoció indignado por el tema.

“Están sacando ventaja deportiva. Si bien el sábado no se podía jugar, hoy (ayer) sí. No había justificación para la suspensión, así que lamentablemente tenemos que pensar mal…”, enfatizó el dirigente aludiendo a que los albos podrán contar con Jorge Valdivia, quien el sábado no podía jugar porque aún no había arribado su transfer internacional. El pase ingresó ayer a la ANFP y el “Mago” ya está habilitado para jugar.

Incluso, Leguas fue más allá y deslizó que los albos tendrán tiempo hasta para fichar un nuevo refuerzo, ante la inminente salida del volante Esteban Pavez al Atlético Paranaense de Brasil.

“Estamos muy molestos, nuestra delegación parte de vuelta a La Serena. Creemos que no hubo respeto para nuestra institución”.

ANFP RESPONDE

Sobre las quejas de La Serena, el gerente de competiciones de la ANFP apuntó que “entendemos la molestia, lo hemos conversado con el dirigente Milko Leguas”.

“Creemos que han sido los principales damnificados y perjudicados con la situación, pues están desde el día viernes en Santiago y ayer (sábado) se les informó que se jugaría el martes, pero lamentablemente los informes técnicos son muy negativos”, afirmó Rodrigo Astorga.