Jarry y Garín buscan meterse en el US Open

Nicolás Jarry (130º ATP) y Christian Garín (215º) conocieron ayer sus respectivos adversarios para la primera ronda de la “qualy” del US Open, fase clasificatoria del Abierto de Estados Unidos que parte hoy.

Jarry llega al cuarto Grand Slam del año con el mejor ranking de su carrera y abrirá fuego ante el francés Calvin Hemery (177º). De ganar, esperará al vencedor del encuentro entre el local Daniel Nguyen (347º) y Darian King, de Barbados (168º). En la tercera y última ronda previa asoma probablemente el eslovaco Lukas Lacko (120º).

En tanto, Garín debutará contra el estadounidense Marcos Giron (253º) y, de avanzar, tendrá un duro desafío en la segunda ronda de la “qualy”, pues se medirá con el vencedor del choque entre el portugués Joao Domingues (186º) y el rumano Radu Albot (139º).

Los chilenos no fueron programados para la jornada de hoy y seguramente serán agendados para mañana.

Jarry y Garín buscarán su tercer y segundo paso consecutivo, respectivamente, al cuadro principal de un Gran Slam.

DAMAS

En las clasificaciones femeninas del Us Open, Daniela Seguel (229ª WTA) se medirá con la bielorrusa Vera Lapko (188ª), de 18 años. En caso de vencer, la “Pantera” desafiará en la segunda ronda de la “qualy” a la ganadora del choque entre la checa Tereza Martincova (122ª) y la griega Valentini Grammatikopoulou (176ª ).

Consignar que el año pasado, la tenista nacional hizo historia al ser la primera jugadora nacional en disputar las clasificaciones de un Grand Slam desde 1983, cuando Germaine Ohaco lo hizo en Roland Garros.

