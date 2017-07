“Jugaremos al límite de nuestras posibilidades”

El técnico de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, manifestó ayer confianza total en lo que puedan hacer sus dirigidos en la final de la Copa Confederaciones ante Alemania.

“Chile y Alemania han mostrado un nivel que nos hace merecedores de estar en esta final. Tenemos mucha confianza en lo que podemos hacer. Respetamos mucho a Alemania y para competir con ellos debemos hacerlo al límite de nuestras posibilidades, es la única forma de equiparar las posibilidades”, dijo en la conferencia de prensa que se efectuó ayer.

El técnico agregó que “no nos conviene y no nos gusta modificar lo que venimos haciendo. Nuestra disposición será la misma ante Alemania: someter al rival, someterlo a que juegue bajo presión y eso es lo que intentaremos repetir”.

También sostuvo que “nosotros tenemos la máxima responsabilidad con esta final. No sé qué responsabilidad le cabe a Alemania. Nosotros tenemos la máxima que se merece el partido e instancia que afrontamos. Que no quede duda que vamos a hacer el mejor esfuerzo posible por ganar el título”.

“Estoy muy tranquilo con los resultados. Hemos podido competir en casi todos los partidos y en casi todas las competiciones que hemos disputado. Siempre hemos tratado de competir al máximo nivel, siempre hemos podido hacerlo. Y hemos demostrado que en esa competencia le podemos disputar los partidos a cualquier selección y en cualquier instancia. Debemos tratar de exigirnos para mantenernos en esta situación. Lo final sería el broche a un mes de preparación muy intensa”

LA IMPORTANCIA

DE BRAVO

Con respecto a la actuación de Claudio Bravo mencionó que “el aporte de Claudio Bravo es independiente de la parte futbolística, que ya no hace necesario que volvamos a repetir lo que significa para nosotros. Si bien no estuvo en los primeros partidos, siempre estuvo cerca de nosotros, desde el inicio de la concentración. Tanto los porteros y los jugadores de campo siempre sienten el apoyo de uno de los referentes de esta selección”.

TRANQUILIDAD

“Yo estoy tranquilo. Hacemos exactamente la misma preparación que hacemos para cualquiera de los partidos que nos toca preparar. Llevamos mucho tiempo concentrados y trabajando. Hay mucho tiempo de intercambiar opiniones, entre todos. Todos nos dan información básica para que nosotros vayamos evaluando y podamos tomar las mejores decisiones. Estoy muy tranquilo. Queda muy poquito y vamos a terminar de preparar bien este partido”.

NIVEL COMPETITIVO

“Ya he comentado que a eso de ser los mejores y peores no le doy ningún tipo de valor. Lo que tratamos nosotros es ir mejorando lo nuestro, tratando de mejorarnos y exigirnos al máximo, para así ser mejores por nosotros, ser mejores que nosotros mismos. La competencia siempre marca quién es el mejor o peor por quien gana. Siempre he sido partidario de considerar como los mejores a los que ganan. Nosotros a veces no ganamos, pero seguimos siendo la selección que puede competir con cualquier rival”.

FALTA DE GOL

“Lo del finiquito es una faceta del juego. Este equipo genera muchas ocasiones de gol, lo que le permite marcar habitualmente. Creemos que eso no se va a modificar. En este nivel de juego y de equipos, las ocasiones son más escasas que en otro tipo de partidos, ya que la exigencia es mayor en los jugadores que salen a la cancha”.

MOTIVACION

“Los dos equipos hemos hecho un gran esfuerzo y hemos peleado lo que nos ha tocado jugar. Creo que en estas instancias el aspecto motivacional suple cualquier falencia que tenga que ver con el estado físico y el cansancio. No va a ser determinante a la hora de jugar el partido. Nosotros nos hemos podido recuperar muy bien, hemos trabajado en eso con los profesionales que tenemos para ello. Se les ve a los jugadores con muchas ganas, muy frescos y con ganas de hacer un gran esfuerzo en la final”.