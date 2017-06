La contractura no le gana a Medel

Gary Medel dio ayer buenas señales respecto a la contractura de isquiotibial que obligó a reemplazarlo en el segundo tiempo del partido contra Alemania (1-1) en Kazan.

Tras el encuentro del pasado jueves, la “Roja” volvió a Moscú, donde los titulares -incluido el “Pitbull”- sesionaron ayer en el gimnasio del hotel de concentración.

La positiva recuperación del zaguero central, pese a que se le vio cojear por los pasillos del Crowne Plaza, hizo innecesario que se someta a exámenes médicos para descartar una lesión más complicada. En medio de ese panorama, Medel efectuó suaves trabajos de máquina y todo apunta a que, si el técnico Juan Antonio Pizzi así lo quiere, podría ser considerado mañana frente a Australia (al mediodía, hora magallánica), en el cierre del grupo “B”, que contempla paralelamente el partido entre Alemania y Camerún.

En cuanto al resto del plantel, los suplentes sesionaron ayer en el predio deportivo del FC Strogino en la capital rusa.

RESULTADOS

Este es el panorama completo del grupo “B”:

1ª fecha

Chile 2 – Camerún 0.

Alemania 3 – Australia 2.

2ª fecha

Camerún 1 – Australia 1.

Alemania 1 – Chile 1.

Tabla al día

1.- Chile 4 puntos (dif. +2).

2.- Alemania 4 (dif. +1).

3.- Australia 1 (dif. -1).

4.- Camerún 1 (dif. -2).

Los que terminen primero y segundo avanzarán a semifinales. Chile podría darse el lujo hasta de perder por la cuenta mínima ante Australia y aún así avanzará a “semis” sin depender del otro resultado.

FIFA ELOGIA

A “MARAVILLA”

Mientras tanto, para la Fifa no pasó inadvertido el récord de Alexis Sánchez, quien con su gol a Alemania alcanzó 38 dianas por la “Roja”, quedando ahora como el máximo goleador histórico de la Selección Chilena a nivel adulto, al tiempo que completó su partido número 112 vistiendo la camiseta, al igual que Claudio Bravo, siendo ambos los jugadores con más partidos internacionales.

El sitio oficial de la rectora del fútbol presentó al tocopillano como “Maravilla”, con “calidad de crack y números de leyenda”.

Haciendo alusión al comercial que protagonizó Sánchez, donde aparece retratado como un abuelo que le cuenta a su nieto que había hecho historia junto a Chile, “en lo personal, ya lo hizo realidad”, resaltó la Fifa, subrayando que con su registro Alexis “dejó atrás a un tal Marcelo Salas”.

SIN “TAPABOCAS”

Como es habitual, dos jugadores de la “Roja” hablaron ayer en conferencia de prensa. Uno de ellos fue el volante argentino-chileno Pedro Pablo Hernández, criticado en las redes sociales pese a su buen desempeño como sorpresiva apuesta ante Alemania.

“Tengo claro que no debo demostrarle nada a nadie, sólo a mi club (Celta de Vigo) y la Selección. Lo que puedan decir o no de mí, da lo mismo. Quiero hacer mi trabajo y lo que he hecho me deja contento, pero no pretendo taparle la boca a nadie”, comentó el “Tucu”.

Asimismo, resaltó su entendimiento con Marcelo Díaz, también su compañero en Celta. “Ya llevo mucho tiempo con Marcelo. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y se nos hace más fácil el trabajo. Con una mirada ya sabemos lo que viene”, argumentó.

CANTANDO EL

HIMNO CHILENO

Finalmente, el volante argentino explicó por qué canta sin problemas el himno chileno en cada partido. “Creo que es la forma de devolverle a la Selección la oportunidad que me dio. De esa forma, uno puede darle el respeto que se merece”, finalizó Hernández.

Leonardo Valencia, por su parte, habló de Australia, el rival de mañana. “Es una Selección físicamente muy fuerte y esperamos estar a la altura. Queremos cerrar la clasificación, porque aún no se ha terminado la jugada”, enfatizó el volante.

AUSTRALIA

PESIMISTA

De cara al compromiso ante Chile, la prensa australiana se muestra pesimista, como lo graficó el diario Illwarra Mercury: “Sólo la victoria le daría a Australia una oportunidad real de avanzar a las semifinales. Y está muy complicado, porque Camerún impresionó en su primer partido del torneo, pero igual terminó sucumbiendo 0-2 ante los favoritos del torneo, Chile”.