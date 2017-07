“La final me pilla con mucha hambre”

Claudio Bravo habló ayer en conferencia de prensa y se quejó por el trato del periodismo nacional, puntualmente respecto a la lesión (desgarro) que casi lo termina marginando de la Copa Confederaciones.

El capitán de la “Roja”, quien debutó en el certamen de campeones continentales recién en la tercera fecha grupal, contra Australia (1-1).

“Habían columnas negativas del viaje a Barcelona… De por qué guardaba cosas. Yo hago las cosas para sentirme bien, quiero ser un aporte real y si fui a Barcelona, fue para recuperarme. Al principio no estaba en condiciones de competir porque físicamente veía que no podía llegar al primer partido (2-0 a Camerún), ni siquiera al segundo (1-1 con Alemania), pero sí aportaba desde otro punto de vista. Sin embargo salían (en la prensa) cosas negativas, columnas tratando de hacerte daño”, disparó Bravo.

“EXTREMISTAS”

“Estamos acostumbrados solamente a hablar de que tenemos grandes jugadores y una selección poderosa, pero eso es sólo cuando hay éxitos… Cuando hay fracasos, nos ponen en el casillero de que no servimos para nada y hay que buscar recambio”, lamentó el arquero.

Agregó que “afortunadamente no soy una persona débil en ese sentido, al contrario, me siento importante dentro del equipo y esas críticas me hacen más fuerte”.

“Ahora me pilla la final en un momento distinto, con mucha hambre, con mucho deseo, pero eso no cambia mi punto de vista de ninguna manera”, complementó.

LA GRAN FINAL

En lo futbolístico, sostuvo que mañana ante Alemania “tenemos un lindo desafío, queremos ganar, hacer las cosas bien y seguir haciendo historia”.

“Como conjunto ellos son muy fuertes, vienen haciendo las cosas bien, tienen un conocimiento a la hora de pasarse el balón y vienen juntos de selecciones menores, pero más que preocuparnos de quién tenemos enfrente, debemos preocuparnos de nosotros, de llegar lo mejor posible, de llegar frescos al partido, claros”, comentó Bravo, acotando que el bajo poder de finiquito “no nos preocupa porque siempre generamos ocasiones de marcar y, en ese sentido, estamos tranquilos de cara a la final”.

ESTADIO NACIONAL

En otro plano, Bravo lanzó una dura crítica a la “mala memoria” que existe en el país con los deportistas que han puesto en lo más alto el nombre de Chile.

“Hace unas semanas me tocó ir al Nacional para grabar con la marca que me auspicia y recorriendo los distintos lugares, esos que uno no está acostumbrado a recorrer, me percaté de algo lamentable… No había en ninguna parte un recuerdo, una foto del tercer lugar del Mundial del 62’, de otras importantes selecciones, del bronce ganado en los Juegos Olímpicos de Sydney o de los logros de nosotros”, enfatizó.

“La verdad es una pena. El Nacional es un estadio vacío, sin historia, sin alma ni identidad. El camarín no tiene nada, salvo una foto de los jugadores que se actualiza de vez en cuando”, disparó el capitán.