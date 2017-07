La “regada” celebración de Federer

Roger Federer (3ª ATP) reveló ayer los detalles de su celebración tras ganar el Abierto de Wimbledon, el 19º Grand Slam que conquista en su carrera, y reconoció que “se fue de copas”.

Tras vencer por 6-3, 6-1 y 6-4 al croata Marin Cilic (6º) en la final del tradicional torneo londinense y después de la fiesta oficial celebrada en el All England Lawn Tennis Club, el suizo admitió que se fue a un bar con 30 ó 40 personas y que se le pasó la mano con el alcohol.

“Me pesa la cabeza. No sé qué hice anoche, creo que mezclé demasiadas bebidas alcohólicas”, comenzó asumiendo Federer en la conferencia de prensa de ayer tras su triunfo.

“Pasamos un muy buen rato. Me fui a la cama a las cinco de la mañana y no me sentía muy bien cuando me desperté. Sólo he empezado a sentirme bien hace una hora”, agregó.

Federer, además, logró su octavo trofeo en Wimbledon y superó al británico William Renshaw y al estadounidense Pete Sampras en la lista de los más ganadores del torneo británico.

Asimismo, el tenista helvético escaló ayer del quinto al tercer peldaño del Ranking ATP y, de paso, aseguró su presencia en las Finales de la ATP (el conocido Masters), torneo que reunirá entre el 12 y 19 de noviembre en Londres a los ocho mejores tenistas de la temporada. Recordemos que también está confirmado en la mencionada cita el español Rafael Nadal.

