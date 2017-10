La “Roja” partió entrenando a medias

Su primera jornada de prácticas para el crucial partido de este jueves contra Ecuador en el Monumental (20,30 horas) cumplió durante la mañana de ayer el seleccionado chileno en el complejo deportivo “Juan Pinto Durán”.

A la espera del arribo de los “mexicanos”, quienes llegaron recién anoche al país debido a un retraso por combinaciones de vuelo, el resto del plantel se colocó a disposición del técnico Juan Antonio Pizzi, quien luego de un suave trabajo de recuperación dio la tarde libre a sus dirigidos.

LESIONADOS

Pedro Pablo Hernández, Charles Aránguiz y Leonardo Valencia practicaron de manera diferenciada debido a problemas físicos de diversa índole.

El enganche argentino-chileno llegó con una rotura en el sóleo izquierdo que sólo le permitiría estar a disposición el próximo martes ante Brasil en Sao Paulo.

Más complicado es el panorama del “Príncipe” Aránguiz, quien se presentó en “Pinto Durán” con un desgarro de pantorrilla. El cuerpo médico de la Selección lo someterá a exámenes para confirmar el diagnóstico de su club, Bayer Leverkusen y, todo apunta a que ni siquiera podrá jugar contra la “Verdeamarelha”.

Lo de Valencia, en tanto, sería más bien una leve contractura y no debería tener impedimento para ser alternativa este jueves.

ALEXIS

Alexis Sánchez fue uno de los primeros en presentarse a la práctica de ayer, a eso de las 8 de la mañana, pero no participó de la sesión con sus compañeros. Incluso, el tocopillano se retiró del complejo antes que el resto del plantel.

La “Roja” se concentrará hoy y el técnico comenzará a definir desde ya la oncena, puesto que ante Ecuador sólo sirve ganar. Recordemos que Jean Beausejour se perderá este compromiso por acumulación de tarjetas amarillas.

CANCHA

En otro plano, el gerente de selecciones, Ian Mac-Niven, afirmó que la cancha del estadio Monumental se encuentra en buenas condiciones, pese al evento artístico que se vivió durante el fin de semana en el recinto de Macul (festival Santiago Rock City).

Luego de una visita junto al preparador físico Alejandro Richino y al coordinador de la “Roja”, Patricio Jerez, el ex futbolista comentó que “nos quedamos tranquilos porque está en buenas condiciones respecto al partido pasado ante Paraguay (0-3)”.

“La tecnología también ayuda, no es lo mismo que hace algunos años. Se tomaron resguardos y el campo de juego no está tan blando como en el partido anterior, así que quedamos tranquilos porque estará lo mejor posible para hacer un buen fútbol ante Ecuador”, complementó Mac Niven.

“Se encuentra en un 80 por ciento de óptima, nos gustaría que estuviera mejor, pero está en condiciones”, cerró el personero.

PROGRAMACION

Las última doble jornada de la eliminatoria sudamericana para Rusia 2018 contempla los siguientes partidos (horarios de nuestro país):

17ª fecha (jueves 5)

17,00: Bolivia – Brasil, en La Paz.

18,00: Venezuela – Uruguay, en San Cristóbal.

20,30: Chile – Ecuador, en el Monumental.

20,30: Argentina – Perú, en “La Bombonera”.

20,30: Colombia – Paraguay, en Barranquilla.

18ª fecha (martes 10)

20,30: Brasil – Chile, en Sao Paulo.

20,30: Ecuador – Argentina, en Quito.

20,30: Uruguay – Bolivia, en Montevideo.

20,30: Perú – Colombia, en Lima.

20,30: Paraguay – Venezuela, en Asunción.

TABLA AL DIA

1.- Brasil 37 puntos (dif. +27, clasificado).

2.- Uruguay 27 (dif. +10).

3.- Colombia 26 (dif. +3).

4.- Perú 24 (dif. +1, 26 goles a favor).

5.- Argentina 24 (dif. +1, 16 goles a favor).

6.- Chile 23 (dif. +1).

7.- Paraguay 21 (dif. -6).

8.- Ecuador 20 (dif. 0).

9.- Bolivia 13 (dif. -20).

10.- Venezuela 8 (dif. -17).

Nota: Tras dos ruedas todos contra todos (18 fechas), la eliminatoria sudamericana otorgará cuatro plazas directas y una al repechaje para el Mundial de Rusia 2018.