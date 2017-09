La “U” intenta frenar al puntero Unión Española

En medio del pronóstico de una intensa lluvia que se espera para hoy al mediodía en Santiago, justo a la hora del partido que se jugará en el Santa Laura, Unión Española saldrá a defender la punta y su arco invicto frente a una Universidad de Chile que intentará frenar al líder hispano, todo esto en el marco de la octava fecha del torneo Transición.

Martín Palermo, técnico del líder, llamó a “tener precaución con varios jugadores de la ‘U’, que son jugadores de Selección, importantes, que marcan la diferencia por momentos, y sí, obviamente que el presente de (Mauricio) Pinilla hace que uno tenga mayor atención en él”.

ARCO EN CERO

El DT argentino dijo que esperan mostrar hoy “lo que viene haciendo en cada partido la defensa, teniendo el arco en cero, y esperemos que sea lo mismo con la concentración que amerita el adversario de turno, para hacer valer nuestra condición de punteros del campeonato”.

Palermo afirmó que, si bien “no es un partido definitorio porque quedan siete fechas por delante y son muchos puntos en juego”, el compromiso de hoy “puede marcar una diferencia a favor de nosotros, ya que ganar significaría sacarle nueve puntos de ventaja a la U”.

VUELVE “BOSE”

Por su parte, el técnico azul Angel Guillermo Hoyos confirmó que el lateral Jean Beausejour regresará a la titularidad después de una prolongada inactividad por sobrecarga física.

“Tenemos disponible a todo el plantel, sacando a Leandro Benegas y Jonathan Zacaría, quien termina la última semana de puesta a punto y será una ‘incorporación’ muy buena. Estamos bien, porque regresa Beausejour con todo lo que significa y nos representa”, apuntó el DT argentino.

“MUY INTENSO”

“El partido va a ser muy intenso, los dos van a proponer en un campo muy lindo, con la gente muy cerca, así que habrá mucha presión de ambos lados. Tenemos mucha ilusión y expectativa”, comentó Hoyos, para luego detenerse en el rival de turno.

“Unión es un equipo muy fuerte defensivamente, no se complica, son de tamaños importantes a nivel de contextura física y eso hace que sea sólida en ese aspecto. Es un adversario muy difícil que está ahí por mérito propio, no en vano no le han hecho goles, han hecho seis y les ha significado muchos puntos. Hemos trabajado cosas y queremos ver si nos dejan ejecutar”, complementó el DT.

SELECCIONADOS

En otros temas, Hoyos brindó un nuevo “espaldarazo” al criticado Gonzalo Jara y dijo que, además de los habituales, sumando a Mauricio Pinilla, espera que convoquen también a Lorenzo Reyes a la Selección. “Es un jugador que maneja muy bien el equilibrio ofensivo-defensivo y tiene una capacidad extraordinaria de lectura de juego. Es determinante para nosotros en todos los factores”, graficó.

Tentativamente, la “U” formaría hoy con Johnny Herrera; Matías Rodríguez, Christian Vilches, Gonzalo Jara, Jean Beausejour; Rafael Caroca, Lorenzo Reyes; Gustavo Lorenzetti; Yerko Leiva, Mauricio Pinilla e Isaac Díaz (Francisco Arancibia). Arbitrará Julio Bascuñán.

