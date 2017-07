La “U” repitió el 2-0 frente a Ñublense y avanzó a la segunda fase

Universidad de Chile clasificó sin problemas a los octavos de final de la Copa Chile al vencer ayer a Ñublense 2-0 en el partido de vuelta que se jugó en el estadio Nacional. En el encuentro de ida había ganado por el mismo marcador.

También debutó en este partido Felipe Seymour, quien ingresó a los 80’, volviendo así al club en que se formó.

El primer gol lo anotó a los 4’ Yerko Leiva y el segundo fue marcado a los 74’ por Leandro Benegas.

La “U” jugará en los octavos con el ganador de la llave conformada por Audax y Barnechea.

TECNICO AZUL

El DT de la “U”, Angel Guillermo Hoyos, se mostró mesurado tras el triunfo y aseguró que no fue una clasificación sencilla.

“Fueron dos partidos muy intensos, en los cuales Ñublense siempre estuvo competitivo en los 180 minutos. Pasamos una eliminatoria importante, que no era nada fácil. Fue una llave competitiva en los dos partidos”.

Respecto a lo que viene durante la temporada para el cuadro universitario, Hoyos advirtió que “tenemos que ir poco a poco, estar tranquilos y enfrentar los partidos que nos toca a mil. Quiero felicitar al plantel por la eliminatoria, me alegro por el equipo, porque consigue un resultado a base de un trabajo continuo. El inicio que viene de temporada va a ser muy duro para todos los equipos y esperamos a ver cómo nos va a medida que pase el tiempo”.

PINILLA

El técnico igualmente se refirió al retorno de Mauricio Pinilla, quien una vez terminado el partido bajó al vestuario a compartir con sus futuros compañeros. “También quiero felicitar a Mauricio Pinilla, por todo el esfuerzo que ha hecho por llegar a la institución. El conoce la casa y conoce a varios de sus compañeros”, dijo.

“Este lunes tiene una pequeña revisión y se hará unas pruebas que tiene que cumplir. Estamos contentos de que esté con nosotros y a medida que pasen los días lo iremos conociendo mucho más”.