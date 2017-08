La “voltereta” de Rivero: “Me enfocaré en un cien por ciento en Colo Colo”

Después de criticar en duros términos al presidente de Blanco & Negro, Aníbal Mosa, y de manifestar en una entrevista radial que no quería continuar en Colo Colo, durante la tarde de ayer el delantero uruguayo Octavio Rivero dio un giro inesperado y cambió radicalmente de postura.

Al parecer, ahora el atacante albo busca cerrar la polémica que abrió con su negativa a participar en el partido ante O’Higgins, debido a desencuentros con la dirigencia, que se había comprometido a dejarlo partir y que, según el jugador, le cambió las condiciones a último momento subiendo el precio de su pase de 1,5 millones de dólares a 2 millones de la divisa estadounidense ante el interés de Belgrano de Córdoba.

“No fueron las formas adecuadas para tratar el problema”, partió Rivero en su cuenta de Instagram, ensayando un impensado “mea culpa”.

Acto seguido complementó: “Hoy me enfoco, como siempre, en un cien por ciento en Colo Colo, un gigante de Latinoamérica, por su historia y su gente. El futuro ya se verá…”.

DURAS CRITICAS

A primera hora, el jugador había dialogado con radio Cooperativa mostrando una postura totalmente contraria. “Estoy dolido y molesto porque me dijeron una cosa y luego me mintieron. Eso es lo que más me duele”, declaró el uruguayo sobre un supuesto cambio de condiciones para su traspaso por parte de Mosa.

“Me dijeron una cosa y luego la cambiaron en la cara. Eso me duele. Es la principal causa de hoy estar así. Imagínate que te mientan en la cara y luego tienes que seguir confiando en esa persona, es muy difícil”, agregó Rivero, resignándose a “cumplir el contrato de dos años que firmé con Colo Colo”.

Luego explicó por qué le pidió al técnico Pablo Guede que no lo considere para el partido en Rancagua. “Estaba deprimido, no tenía la cabeza para jugar ese partido, no quería perjudicar a mis compañeros, al club, a los hinchas. Cuando está la cabeza en cualquier lado es muy difícil”, justificó su decisión.

ORION FELIZ

En otro plano, el arquero albo Agustín Orión habló ayer con la radio Continental de Argentina y no escatimó elogios para Colo Colo y el país.

“Seguramente pelearemos el torneo. Estoy en el equipo más grande y popular de Chile. Casi el 70 por ciento de la gente es de Colo Colo. Juegas a cancha llena todos los partidos (…) tanto de local como de visitante. La exigencia es campeonar en un club en el que no te falta nada. Las instalaciones son monstruosas. El recibimiento fue muy lindo y los resultados acompañan todo el proceso”, comentó el meta argentino.

ADAPTACION

“Llevo más de 40 días en Chile, llegué con la familia, los chicos están en el colegio y estoy muy contento. Santiago es una ciudad muy tranquila y organizada. Tienen un estilo de vida parecido a Estados Unidos, copian mucho el modelo americano. La calidad de vida es muy buena”, subrayó.

Dijo que sus hijos “me comentan que les gusta mucho y prácticamente ya se han hecho ‘chilenos’. Además, estamos a una hora cuarenta minutos de Argentina. Había hablado con Gastón (‘La Gata’) Fernández y me dijo que Santiago era hermoso. Lo estoy comprobando”, enfatizó Orión.

SUPERCLASICO

En otro plano, la ANFP publicó ayer en su sitio web la fecha y hora del superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile que se enmarcará en el torneo Transición.

El compromiso se disputará el domingo 27 de agosto a partir del mediodía en el estadio Monumental.