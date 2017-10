Lesiones marginan a Vidal y Aránguiz en la Bundesliga

Bayern Munich comunicó ayer que el nuevo entrenador del equipo, Jupp Heynckes, no citó a Arturo Vidal para jugar hoy ante Friburgo por la octava fecha de la Bundesliga Alemania.

El sitio web del elenco bávaro consignó que la decisión del técnico se debe a que el volante nacional sufrió durante la última práctica una “contractura muscular”, por lo que el DT decidió darle descanso pensando en la tercera fecha de la Champions League, el próximo miércoles 18, cuando los bávaros reciban al Celtic de Escocia.

Recordemos que el “Rey Arturo” sólo jugó por la “Roja” ante Ecuador ya que luego purgó contra Brasil una suspensión por amarillas y debido a eso retornó antes de lo previsto a Alemania.

Bayern Munich marcha en la segunda posición del fútbol germano con 14 puntos, a cinco del líder Borussia Dortmund, y acumula tres fechas sin victorias, dos por el campeonato local y una por la Champions. El puntero de la Bundesliga recibe hoy al Leipzig.

CUIDAN A ARANGUIZ

En tanto, el técnico de Bayer Leverkusen, Heiko Herrlich, anunció que Charles Aránguiz no jugará en la novena jornada de la Bundesliga, mañana contra Wolfsburgo.

El cuerpo médico de las “aspirinas” considera que el “Príncipe” necesita descansar. El volante llegó a la “Roja” con un desgarro en la pantorrilla derecha y no jugó contra Ecuador, pero sí lo hizo ante Brasil, aunque sólo el primer tiempo, siendo reemplazado en el descanso debido a molestias menores.

“El quería ayudar a su Selección, así que no vamos a destrozarlo ahora. Su lesión no ha empeorado”, aclaró Herrlich.

SIN MEDEL

Por su parte, Gary Medel no fue considerado ayer en la derrota de Besiktas como visita (1-2) ante el Genclerbirligi por la octava fecha de la Superliga de Turquía.

El zaguero jugó los dos partidos completos en la última doble fecha de la eliminatoria mundialista sudamericana, por lo que el cuerpo técnico del campeón vigente de Turquía prefirió darle descanso. De momento, Besiktas continúa segundo, pero el líder Galatasaray podría escaparse a ocho unidades si derrota a Konyaspor.

LA AGENDA

Estos son los partidos de los clubes de jugadores chilenos en las principales ligas europeas para este fin de semana (horarios de nuestro país):

Hoy

Turquía

8,00: Karabukspor – Kayserispor (Gonzalo Espinoza).

10,30: Basaksehir – Alanyaspor (Junior Fernandes).

Alemania

10,30: Bayern Munich (Arturo Vidal) – Friburgo.

Inglaterra

11,00: Manchester City (Claudio Bravo) – Stoke.

13,30: Watford – Arsenal (Alexis Sánchez).

España

13,30: Alavés (Guillermo Maripán) – Real Sociedad.

Mañana

Italia

10,00: Bologna (Erick Pulgar) – Spal.

Alemania

10,30: Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) – Wolfsburgo.

Turquía

13,30: Fenerbahçe (Mauricio Isla) – Yeni Malatyaspor.

España

15,45: Betis – Valencia (Fabián Orellana).

Lunes 16

Turquía

14,00: Bursaspor (Cristóbal Jorquera) – Osmanlispor.

España

16,00: Las Palmas – Celta (Pedro Pablo Hernández).

