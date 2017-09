Listos los clasificados a los cuartos de final

En la serie todo competidor del babyfútbol laboral.

Ya quedaron definidos los ocho equipos en la serie todo competidor que avanzaron a la segunda fase (cuartos de final) en el campeonato de babyfútbol laboral después que se jugaran los últimos partidos de la primera fase.

Los resultados fueron los siguientes:

Salfa 3 – Crosur 1.

Const. Cárdenas 1 – Cial 0 (no se presentó).

Servibanc 9 – Umag 6.

Servibanc 8 – Recasur 2.

Umag 11 – Crosur 4.

Nota: Cial fue eliminado por completar dos no presentaciones. Recasur perdió 1 punto por no hacer turno; a Junji se le restó un punto por no presentación y otro punto por no asistencia a reunión. Enap fue sancionado con la pérdida de un punto por no presentación.

Posiciones

Las posiciones todo competidor en la fase de clasificación quedaron así:

1.- Servibanc, 39 puntos.

2.- Recasur y TNT Express, 28.

4.- Const. Cárdenas y Umag, 27.

7.- Salfa y Junji, 22.

Los equipos que empataron en las posiciones segunda y séptima jugarán un partido para determinar las ubicaciones finales y las parejas que se conformarán en los cuartos de final.

En la segunda fase (cuartos de final) se enfrentarán en un único partido primero con octavo, segundo con séptimo, tercero con sexto y cuarto con quinto.

Los ganadores clasifican a las semifinales.

SENIORS

Los resultados de los partidos de las series seniors fueron los siguientes:

Seniors 37 años

Municipal 9 – Lan Chile 7.

Solmet 4 – Umag 0.

Lan Chile 1 – Nexxo 0.

Nota: Nexxo sumó dos no presentaciones y quedó eliminado. Por haber jugado más del 50% del torneo los puntos que le correspondía disputar se adjudican a sus rivales.

Seniors 44 años

Talleres 1 – Municipal 0 (no se presentó).

Posiciones

Seniors 37 años

Solmet, 29 (9 p.j.).

Chipe Sport, 22 (8).

Lan Chile, 18 (10).

Enap, 15 (8).

Umag, 12 (10).

Municipal, 9 (9).

Nexxo (12).

Seniors 44 años

Solmet, 12 (4).

Talleres, 12 (5).

Tío Rico, 6 (5 p.j.).

Chipe Sport, 3 (4).

Municipal, 0 (4).

TOPPER CAMPEON

En la competencia femenina se jugaron los últimos partidos y los resultados fueron los siguientes:

Topper 6 – Dreams 1.

C. Guzmán 5 – Crosur 1.

Posiciones

1.- Topper.

2.- Casino Dreams.

3.- Cristián Guzmán.

4.- Crosur.

El torneo se jugó a tres ruedas y se adjudicó el título Topper al sumar más puntos.

La premiación se efectuará junto con las demás series.

PROGRAMACION

Sábado 9

Gimnasio Español

17,00: Tío Rico – Talleres (seniors 44).

18,00: Municipal – Chipe Sport (seniors 44).

19,00: Enap – Chipe Sport (seniors 37).

Domingo 10

15,00: Solmet – Chipe Sport (seniors 44).

16,00: Recasur – TNT Express (t.c.) (def. 2º y 3º lugar).

17,00: Junji – Salfa (t.c.) (def. 7º y 8º lugar).

18,00: Enap – Municipal (seniors 37).