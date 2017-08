Lorenzetti elogió al DT de la “U” y a Pinilla: “Hoyos es nuestro padre futbolístico”

Gustavo Lorenzetti, emblemático volante de Universidad de Chile, no escatimó elogios para el técnico azul Angel Guillermo Hoyos.

El enganche de la “U”, autor de los dos goles en la victoria del pasado fin de semana sobre Temuco (2-1), aseguró que “desde hace un par de meses siento que él es como un padre futbolístico para nosotros”.

Lorenzetti habló ayer en diálogo con la aplicación Modo Fútbol de Movistar, ocasión en que también resaltó el regreso de Mauricio Pinilla a la “U”, comparándolo con la vuelta de Jorge Valdivia a Colo Colo. “Por suerte vino Mauricio y va a ser un aporte importante para nosotros, es un jugador de mucha calidad”, enfatizó el “duende azul”, reconociendo también que “Colo Colo no es la excepción, ya que Jorge Valdivia es un extraordinario jugador y lo ha demostrado donde jugó”.

VILCHES “FELIZ”

Por su parte, de cara al choque de este domingo al mediodía contra San Luis en Quillota, el zaguero Christian Vilches le bajó el perfil al hecho de jugar en césped sintético. “Ya tenemos experiencia en ese tipo de canchas”, aseguró, no sin antes elogiar al rival de turno. “Es un equipo bastante agresivo, que presiona mucho, corre bastante y estarán en su recinto”, afirmó.

En otro tema, el defensa central expresó su deseo de continuar vistiendo de azul. Su contrato termina a fin de año. “Aún no conversamos una posible renovación, pero me siento a gusto, estoy feliz acá y sería genial seguir”, apuntó el zaguero, elogiando de paso a José Rojas, emblemático ex capitán de la “U” que podría debutar por San Luis precisamente ante los azules. “Pepe es un tremendo jugador, lo enfrenté en muchas ocasiones y tengo el mayor respeto hacia su persona”, cerró Vilches.