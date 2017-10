Lucas Hernández partió ganando en la nueva temporada del motocross

El argentino Lucas Hernández se quedó con la primera fecha en la categoría de Motos Expertos correspondiente al Campeonato Regional de Motocross 2017 – 2018 que se corrió el domingo en el circuito “Ricardo Navarro” ubicado en el motódromo del Barrio Industrial.

Hernández se impuso en las dos baterías pero por escasa diferencia sobre Rodrigo Mansilla, quien terminó segundo y que le dio pelea en ambas mangas hasta el final, llegando a poco más de un segundo en la primera serie y poco más de dos en la segunda, a pesar de no tener una buena largada.

En las otras series las victorias fueron para Erick Negrón en Motos Open, Martín Ortega en Motos Promocionales, Roberto Margoni en Motos Master, Gustavo Muñiz en Cuatriciclos Expertos y Rudy González en ATV Open.

REGULAR PERTICIPACION

La fecha, organizada en conjunto por los tres clubes que integran la Asociación de Motociclismo de Punta Arenas (Ampa), contó con un parque superior a las sesenta máquinas distribuidas en once categorías.

Si bien el parque no es a lo que estábamos habituados hace unas cuantas temporadas, para lo que es el actual momento del motocross es una buena participación si se añade que siempre cuesta motivarse para iniciar una nueva temporada, especialmente en el Cross que exige una mejor condición física y un mayor entrenamiento que el Enduro.

Lo anterior quedó demostrado en que sólo hubo dos corredores participando en los ATV Expertos y otras categorías, como las Motos Pro-Master, “cuatris” Damas, Promocional y Pro-Master no tuvieron competidores.

CLASIFICACION GENERAL

Motos Expertos

1.- 166 Lucas Hernández, 50 puntos.

2.- 82 Rodrigo Mancilla, 44.

3.- 25 Felipe Oyarzún, 38.

4.- 19 Christian Vidal, 38.

5.- 999 Nicolás Buljan, 31.

6.- 8 Pablo Lorca, 30.

7.- 2 Bryan Tejeda, 28.

8.- 4 Pablo Barrientos, 27.

Motos Open

1.- 14 Erick Negrón, 50 puntos.

2.- 421 Roberto Lara, 44.

3.- 116 Daniel Maldonado, 40.

4.- 93 Luis Gómez, 34.

5.- 718 Gustavo Caliva, 18.

Motos Promocionales

1.- 13 Martín Ortega, 47 puntos.

2.- 421 Smiljan Lozic, 47.

3.- 202 Isabel Tejeda, 40.

4.- 95 Alonso Alvarez, 36.

5.- 99 Mario Vargas, 32.

6.- 144 Cristián Poblete, 30.

Motos Master

1.- 150 Roberto Margoni, 47 puntos.

2.- 152 Adrián Melián, 43.

3.- 61 Hernán Huaquipán, 42.

4.- 100 Gustavo López, 38.

5.- 90 Carlos Ortega, 32.

6.- 55 Marco Angelo, 30.

7.- 712 Claudio Delgado, 28.

Cuatriciclos Expertos

1.- 4 Gustavo Muñiz, 50 puntos.

2.- 14 Erick Andrade, 44.

Cuatriciclos Open

1.- 89 Rudy González, 50 puntos.

2.- 259 Rodrigo López, 44.

3.- 71 Aníbal Andrade, 38.

4.- 107 Agustín Albo, 33.

5.- 66 Felipe Simeone, 31.

6.- 222 Claudio Melipillán, 30.

7.- 100 Camila Maragaño, 30.

8.- 101 Leonardo Ovando, 30.

INFANTILES

Motos 85 c.c.

1.- 13 Martin Ortega, 50 puntos.

2.- 27 Benjamín Alvarez, 44.

3.- 15 Nataniel Navarro, 40.

Motos 65 c.c.

1.- 9 Nicolás Mansilla, 47 puntos.

2.- 7 Camilo Gómez, 45.

3.- 84 Vicente Díaz, 40.

4.- 17 Sebastián Alvarez, 38.

Cuatriciclos 125 c.c. Pro

1.- 61 Max Strauss, 50 puntos.

2.- 9 Alexis Almonacid, 42.

3.- 90 Rodolfo Cárdenas, 42.

4.- 15 Francisco Ampuero, 36.

5.- 20 Camila Orellana, 31.

6.- 43 Yerald Vargas, 16.

7.- 2 Alejo Pérez, 15.

Cuatriciclos 125 c.c. “B”

1.- 17 Diego Maragaño, 50 puntos.

2.- 25 Sebastián Cárdenas, 44.

3.- 77 Mario Bahamonde, 40.

4.- 100 Sayene Saavedra, 34.

5.- 22 Ignacio Melipillán, 33.

6.- 12 Pía Paredes, 29.

7.- 102 María A. Braunning, 27.

8.- 45 Ignacio Gortán, 16.

Cuatriciclos 125 c.c. “A”

1.- 140 Yerko Vrsalovic, 50 puntos.

2.- 24 Vicente Krautz, 44.

3.- 7 Orlov Dübrock, 38.

4.- 4 David Chandía, 20.