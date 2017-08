Luis Mladinic voló en el Gran Premio

Luis Mladinic fue el más rápido en la primera etapa de la 44ª edición del Gran Premio de Tierra del Fuego que se disputó ayer entre Río Gran de y Porvenir sobre una distancia de 4129 kilómetros.

El piloto puntarenense, en dupla con Marcos Sepúlveda, se impuso con un tiempo de 2h.33’55”,61, logrando un nuevo récord para la distancia, ganando la clasificación general de la etapa y de la categoría “G”.

Mladinic aventajó por sólo 26 segundos a Luciano Preto, actual campeón argentino de rally, quien finalizó en el segundo lugar, mientras que la tercera posición fue para Adrián Riestra de Río Gallegos, en gran actuación junto a su navegante puntarenense Víctor “Cato” Mallada, quienes -con una máquina de preparación standard- lograron superar a máquinas de mayor potencia y preparación para quedarse también con el primer lugar en la categoría “D”.

JAIME IVELIC

Otro que cumplió una gran actuación fue Jaime Ivelic en la serie “E”, alcanzando el primer lugar por escasas 62 centésimas sobre Fernando Andrade de Río Grande y por 9 segundos sobre Marcelo Castañón.

En la categoría “A” el triunfo fue para el porvenireño Víctor Ibarra, mientras que en la “C” se impuso el también puntarenense Hernán Zanetti, demostrando con ello una superioridad magallánica que hacía varias temporadas no se veía.

En todo caso aún resta por correr la etapa de hoy, también de 419 kilómetros, por lo que nadie puede cantar victoria por anticipado, sobre todo en esta carrera que siempre nos depara sorpresas.

En las otras series, la peña “Manolo Competición” ganó la “B” mientras que Ricardo Barría se impuso en la “F”, ambos de Río Grande.

La prueba se inició puntualmente a las 9 horas con la largada de 203 máquinas distribuidas en siete categorías, logrando completar el recorrido 123 unidades.

CARRERA RAPIDA

La carrera fue de trámite rápido, en términos generales gracias al buen estado de la ruta, salvo algunos sectores que presentaron piso con algo de nieve, un poco de barro y planchones de escarcha que complicaron a un buen número de participantes.

Prueba de ello es que se registró un buen número de accidentes, despistes y volcamientos, todos sin complicaciones para los ocupantes de los autos pero en la mayoría de los casos dejaron a las máquinas tempranamente fuera de competencia.

Algunos de los casos fueron los de Mariano Chebel, Sandro Vojnovic, quien chocó con un guanaco frente a la estancia Xenia de su propiedad, o el de Juan Carlos Kuzmanic.

A ellos se agregaron varios abandonos por fallas o problemas mecánicos, como los de Orlov Dübrock, Branko Guic, Iván “Alicate” Cárdenas y Christobal Masle, entre muchos otros.

La categoría mayor, la “G”, tuvo alternativas atractivas durante prácticamente todo su desarrollo, con duelos desde un comienzo entre el propio Mladinic, Preto, Christobal Masle, Orlov Dübrock y Sandro Vojnovic y que significó alcanzar un nuevo récord para la distancia, favorecidos por el buen estado general que presentó la ruta.

Lamentablemente muchos corredores en esta serie se quedaron tempranamente fuera de competencia, para dejar la disputa sólo entre Mladinic y Preto, lucha que aún no está definida y que se espera repitan para la jornada de hoy con el mismo dramatismo.

ESTRECHA DISPUTA

Algo parecido sucedió en la serie “E”, donde Ivelic, después de 419 kilómetros, sólo pudo sacar una ventaja imperceptible de 67 centésimas sobre Andrade y de 9 segundos sobre Castañón.

Todos se definirá en la etapa de hoy, donde los tres saldrán a buscar el primer lugar en una disputa que se presentará muy disputada.

Zanetti tampoco la tendrá fácil en la categoría “C”, donde tiene una ventaja de poco más de un minuto sobre el porvenireño Petre Aguilera, conocedor de la ruta fueguina.

Ibarra en la “A” tiene algo más a favor pero nada como para relajase porque deberá cuidarse de la arremetida de Juan Carlos Villarroel, lo propio sucede con Adrián Riestra en la serie “D”, donde lo separa un minuto sobre Matías Finocchio.

PENALIZACIONES

Finalizada la prueba se entregaron resultados preliminares de tiempos donde más de la mitad de los participantes fueron penalizados con cinco minutos, en la mayoría de los casos por no haber retirado el seguro del extintor en el interior del auto, sanción que había adoptado el revisor técnico de la Fadech, Marcelo Torrealba. La medida posteriormente fue retirada por reclamo de los pilotos, manteniéndose los tiempos obtenidos en carrera.

“No es posible que se nos penalice así, cuando nadie nos informó de ese detalle”, era el clamor general aun cuando la disposición está contenida en el reglamento y casi todos reconocieron no haberlo leído por completo o no recordar ese “detalle”, asegurando que la organización del sector argentino no se los recalcó antes del inicio de la carrera.

Al respecto, el comisario Marcelo Torrealba explicó que aun cuando el comisariato recae en la parte trasandina, él apoyó esa labor en nuestro país a la llegada de la primera etapa.

“El reglamento señala que los extintores tienen que venir liberados desde que se larga la competencia -recalcó- y el comisario argentino dijo que en la reunión de pilotos esto se informó”.

“Hay una cantidad enorme de coches que vienen con la traba puesta y eso es parte de una penalización. En un auto volcado que comienza a arder es imposible sacar la traba, tratar de sacarse el cinturón y salir, demoraría mucho”.