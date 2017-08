“Mago” Valdivia en duda por la cancha sintética

Palestino y Colo Colo cerrarán hoy la tercera fecha del torneo Transición cuando se enfrenten a partir de las 16 horas en el césped sintético del estadio La Florida, donde los “árabes” eligieron ejercer su localía.

El encuentro será arbitrado por Carlos Ulloa y si los albos se quedan con la victoria alcanzarán a los dos elencos que hasta ahora marchan en la cima: Everton y Unión Española, con 7 unidades. De paso, el equipo de Pablo Guede superaría en la tabla a Universidad de Chile, que junto a San Luis tienen 6 puntos.

ZALDIVIA NO

Colo Colo afinó ayer los últimos detalles de cara al choque con Palestino. El entrenador argentino no utilizará al defensa central Matías Zaldivia, quien volvió a las canchas en la fecha anterior (3-1 a O’Higgins en Rancagua) tras seis meses inactivo por una rotura de ligamentos de rodilla. Como se jugará hoy en cancha sintética, el cuerpo técnico albo no quiere arriesgar la buena recuperación del zaguero trasandino.

En tanto, el capitán Esteban Paredes liderará esta tarde la ofensiva, volviendo a la titularidad después de partir en la banca ante los celestes por problemas físicos.

¿SIN VALDIVIA?

Una de las grandes dudas que dejó la práctica de ayer es la inclusión de Jorge Valdivia, la gran figura en Rancagua. Sabido es que el volante sufrió varios problemas físicos en el pasado y en Colo Colo siempre se mantienen en estado de alerta al respecto.

Por ello, Guede no descarta sentarlo en la banca y utilizarlo sólo si es necesario, pues la cancha sintética podría acarrearle más de algún inconveniente al enganche.

En principio, la oncena de Guede sería con Agustín Orión; Claudio Baeza, Julio Barroso, Fernando Meza; Felipe Campos, Luis Pedro Figueroa, Gabriel Suazo, Brayan Véjar; Jaime Valdés, Octavio Rivero (Jorge Valdivia); y Esteban Paredes.

DT DE PALESTINO

El entrenador de Palestino, Germán Cavalieri, espera precisamente sacar ventaja del pasto artificial de La Florida. “Lo que hace el sintético es sacarle un poco de ritmo a los equipos. Nosotros ya jugamos dos partidos en esa superficie y lo hicimos bastante bien, pero somos conscientes que a los jugadores más ‘grandes’ o a la mayoría no les gusta por el tema de las articulaciones y los riesgos”, analizó el DT “baisano”.

“Creemos que podemos sacar una pequeña ventaja restándole un poco de ritmo a la jerarquía que tiene Colo Colo. Lo intentaremos por ese lado. Ellos tienen muchas y muy buenas individualidades. Es un equipo del que hay que tener cuidado, porque cuando tienen la pelota te pueden hacer mucho daño”, complementó, subrayando que “necesitamos tomar recaudos en la zona defensiva e intentar ser un equipo protagonista, a pesar de las diferencias”.

