María José Moya, campeona en los Juegos Mundiales de Polonia

La representante nacional María José Moya se había mentalizado en ganar su distancia favorita, los 200 metros ruta de patín carrera, y lo logró ayer al consagrarse campeona en los Juegos Mundiales 2017 de Breslavia, Polonia, evento polideportivo que reúne a las especialidades no olímpicas.

Luego de su cuarto lugar en los 300 metros, la deportista chilena de 28 años salió ayer con todo a disputar la clasificación, logrando meterse primera a la final con un tiempo de 18.869 segundos.

Al ser una prueba contrarreloj, en la final María José Moya fue la última competidora en saltar a la pista, por lo que una vez que se colocó en el punto de partida sabía que el tiempo a superar era de 18.977.

Finalmente, en una carrera impecable con una precisión admirable en las curvas y contracurvas, la séxtuple campeona mundial cronometró un tiempo de 18.840 segundos, subiendo a lo más alto del podio y logrando la primera medalla de oro para nuestro país en esta cita planetaria.

EMOCIONADA

“Trabajo cumplido. Estoy feliz, me gustó la ruta, esa contracurva tenía su grado de dificultad pero me acomodé mucho. Este es un trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo. No es menor revalidar el título después de cuatro años y gracias a Dios se logró la medalla de oro”, comentó emocionada María José Moya.

“La verdad es que me saqué el gustito de la pista, mi segunda medalla de oro en Juegos Mundiales. Le dedico este triunfo a mi hermana que está siempre conmigo, a mi familia, a mis auspiciadores y a todos los que se han preocupado por mí y me han apoyado”, agregó la deportista.

Cabe recordar que en septiembre de 2016, la deportista logró coronarse en China como campeona mundial en las especialidades de 100 y 300 metros.

OTRAS MEDALLAS

Recordemos que el fin de semana pasado Chile logró otras dos presas en patín carrera. Lucas Silva fue el primero en subir al podio gracias al bronce que consiguió en los 500 metros sprint con 41,905 segundos, mientras que Alejandra Traslaviña fue también tercera en los 1.000 metros (1’31”903).

Hoy debutan en Breslavia dos candidatos a medallas en el esquí náutico, Rodrigo Miranda y Valentina González.

Los Juegos Mundiales se prolongarán hasta el domingo 30 del presente. Se realizan cada diez años e incluyen deportes que no forman parte de los Juegos Olímpicos.

