Mark dispara: “Guede es mala persona, rencoroso, orgulloso y además bipolar”

Mark González fue uno de los primeros jugadores de Colo Colo en ser declarados “prescindibles” por el técnico Pablo Guede de cara al torneo Transición. Claramente, los números del lateral volante zurdo en su aventura con la camiseta alba estuvieron muy lejos de entusiasmar.

Ya sea por problemas físicos o decisiones técnicas del entrenador, el carrilero de 33 años sólo alcanzó a disputar cuatro partidos y 154 minutos en el pasado Clausura, mientras que en la fase previa de Copa Libertadores no tuvo presencia en la eliminación ante Botafogo.

DURO CON GUEDE

Sin embargo, a juzgar por las declaraciones que dio ayer a Fox Sports Chile, Mark se sintió perjudicado por el DT, con quien incluso terminaron quitándose el saludo.

“Yo busqué mi salida, pero siempre cumpliendo mi contrato. Es que la situación era desagradable. De un día para otro ya ni me saludaba. Es mal educado él”, partió disparando el extremo izquierdo.

“Algo futbolístico no fue. Estuve siempre a disposición. Puede ser un tema personal, pero no sé cuál es… El no es una buena persona, es envidioso, rencoroso y orgulloso, además de bipolar… Dice que lo grupal está sobre lo individual, lo cual es mentira porque vi lo contrario”, lanzó molesto.

BRUSCO CAMBIO

Para Mark, las diferencias que hacía Guede entre él y el resto de los jugadores de Colo Colo fue tal que incluso pensó que iban a llegar a los golpes. “Lo mío fue una cosa demasiado notoria. Fue muy drástico el cambio que tuvo. Al principio era ‘conversa’, tirábamos la talla y de un día para otro cambió. A veces nos topábamos de frente y era una cosa que no nos podíamos ver. Creo que si nos hubiésemos podido agarrar a combos, nos agarrábamos, pero por respeto al club no pasó”, reveló el jugador.

MOSA “PINTADO”

Mark también repasó a Aníbal Mosa, presidente de Blanco & Negro. “El está ‘pintado’… Guede siempre ha sido el dueño de la situación, todas las decisiones pasan por él”, aseguró.

El ex seleccionado nacional dijo no entender el trato de Guede hacia su persona. “De hecho, el que me llevó a Colo Colo fue él. Cuando él estaba en Palestino y yo en la Católica, me llamaba siempre. (Roberto) Bishara le dio mi teléfono y él preguntó por mis servicios, pero como yo estaba en la UC rechacé la opción de ir a Palestino”.

“Cuando él se fue a Colo Colo yo estaba en Brasil todavía. Nos topamos en el matrimonio de ‘Tito’ y me dijo que me quería llevar a Colo Colo. Poco menos que me suplicaba que quería contar con mis servicios”, graficó Mark.

VILLAR Y MENESES

El lateral volante comparó su situación con la de otro jugador que hace poco fue finiquitado por Blanco & Negro por petición de Guede. “Lo de Villar coincide con lo que yo viví. No me corresponde revelarlo, porque es Justo quien debe arreglar el tema, pero yo lo apoyo, porque no era la forma de tratarlo. Villar era un referente y fue una falta de respeto la forma cómo lo sacaron”, opinó.

Consultado si en esa línea se encuentra también el despido del gerente deportivo Oscar Meneses, Mark se limitó a comentar: “Hay que ver cómo se fue dando todo. Saquen sus conclusiones…”.

SE VA DEL PAIS

González aprovechó la entrevista para aclarar que “jamás me he acercado a la UC para ofrecer mis servicios, ni a ningún otro club… Es totalmente falso. He tenido una carrera exitosa, diez años en el extranjero, en equipos grandes y no me hace falta andar pidiendo dónde jugar”.

Asimismo, dijo que aún no tiene claro su futuro, pero enfatizó que será fuera de nuestro país. “Por una sanidad mental no quiero jugar más en Chile. Como dijo el ‘Chino’ Ríos cuando se fue, en este país somos muy chaqueteros. Acá se critica mucho todo”, apuntó.

“No tengo apuro para jugar, si es ahora o en diciembre. Si aparece una buena opción del extranjero me gustaría tomarla”, cerró Mark.