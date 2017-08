“Me declaro en deuda con Católica”

A sus 37 años y entre lágrimas, Milovan Mirosevic anunció ayer que decidió retirarse del fútbol activo. “Estoy en una situación poco agradable. Las molestias físicas persisten y no puedo entrenarme bien para alcanzar el estado de forma que me he exigido siempre como profesional de esta actividad”, comentó el emblemático volante cruzado en conferencia de prensa.

Acompañado del plantel de la UC y personeros del club, “Milo” sostuvo que decidió alejarse del fútbol “para dedicarle el tiempo necesario a mi recuperación de la rodilla, que probablemente incluirá una cirugía”.

El mediocampista tenía vínculo hasta diciembre próximo pero, “tomando en cuenta que no podré cumplir lo que mi contrato establece, que es jugar, pido disculpas al club y a los hinchas por no poder cumplir sus expectativas”.

“Fueron 20 años de carrera profesional y me declaro en deuda para siempre con el club. Es mi casa, llegué a los nueve años acá”, agregó Mirosevic, quien aún no decide qué hará a futuro.

“Las puertas del club están abiertas para él. Tenemos muchas expectativas sobre lo que Milovan nos puede aportar desde otra función”, complementó Juan Tagle, presidente de Cruzados SADP.

TRAYECTORIA

Mirosevic defendió las siguientes instituciones:

U. Católica: 1997-2002, 2008-2010, 2011, 2013-2014 y 2016-2017.

Racing: 2003-2006.

Beitar Jerusalén: 2006-2008.

Argentinos Juniors: 2008-2009.

Columbus Crew (EE.UU.): 2012.

Unión Española: 2014-2016.

En su palmarés figuran cinco títulos con la UC (Apertura 2002, Nacional 2010, Copa Chile 2011, Supercopa Chilena 2016 y Apertura 2016), uno con Beitar en Israel (2006-2007) y la medalla de bronce defendiendo a la “Roja” en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.

