“Me parecería raro que se modifique una decisión que la Fifa dio por cerrada”

Juan Antonio Pizzi ofreció ayer una conferencia de prensa para referirse a la nómina entregada y a otros aspectos relacionados con la “Roja”, entre ellos, la posibilidad de que pierda 2 puntos ganados por secretaría a raíz de la apelación de Bolivia al Tribunal de Arbitraje Supremo del Deporte (Tas) por el caso del central paraguayo nacionalizado boliviano Nelson Cabrera, quien fue utilizado indebidamente ante Chile y Perú.

El fallo se conocerá antes del 31 de agosto y se espera con expectación, pues otras cinco selecciones, entre ellas Argentina, Uruguay y Colombia, se hicieron parte de los alegatos apoyando a Bolivia ya que les conviene que Chile pierda terreno en la tabla.

PRECEDENTES

Sin embargo, la Fifa ya ha fallado en las dos instancias previas del caso Cabrera a favor de la “Roja”, por lo tanto Pizzi espera que el Tas ratifique el veredicto.

“Trato de no preocuparme de cuestiones en las que no tengo ningún nivel de incidencia. No significa que no me preocupe… Pero me parecería raro que se modifique una decisión que ya ha pasado por dos instancias exhibiendo los mismos argumentos que la Fifa dio por cerrados”, enfatizó.

Agregó que el veredicto del Tas “lógicamente podría incidir en la tabla, pero no en lo que tenemos que hacer. Sea uno u otro el fallo, hay que hacer exactamente lo mismo: trabajar con intensidad y ganar”.

LA NOMINA

En lo netamente futbolístico, el técnico de la Selección justificó el llamado de Osvaldo González explicando que en Toluca juega a más de 2.800 metros de altitud por lo que asoma como “una gran opción” para el partido contra Bolivia en La Paz.

Otros temas que abordó Pizzi son los siguientes:

Inactividad de Díaz:

“Marcelo nos da muchas opciones futbolísticas, más allá de los pocos minutos (en su ex club Celta de Vigo). Confiamos mucho en sus cualidades y ojalá pueda llegar en buena forma física y rendir como siempre lo hace”.

Referí “involucrado”:

“No es problema para mí que nos haya tocado un árbitro argentino ante Paraguay (Néstor Pitana). Cuando preparo un partido me pongo en el peor de los casos: el árbitro no lo hará bien y el rival jugará mejor… Después veo lo que pasa y nos encontramos con que el árbitro se equivocó poco y nosotros jugamos bien”.

Valdivia y Paredes:

“Siempre tratamos de armar las mejores combinaciones… Todos los jugadores tienen la posibilidad de integrarse a la Selección”.