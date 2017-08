Medel tuvo recibimiento de “rock star” en Turquía

Besiktas, vigente campeón de la Superliga de Turquía y por ende con plaza asegurada en la próxima Champions League, oficializó ayer la contratación de Gary Medel.

El “Pitbull” posó con la camiseta del cuadro de Estambul en la presentación, poco después de arribar al terminal aéreo de Estambul, donde los fanáticos de su nuevo club le hicieron sentir su cariño. De hecho, el zaguero central chileno fue vitoreado por una multitud que lo recibió como todo un “rock star”, haciéndole sentir la pasión que caracteriza a los hinchas del Besiktas.

De acuerdo a las informaciones provenientes desde Turquía, la transacción le costó al equipo albinegro 2,5 millones de euros. Besiktas será el sexto equipo de su carrera, luego de jugar en Universidad Católica, Boca Juniors, Sevilla, Cardiff de Inglaterra e Inter de Milán. Además, el seleccionado nacional disputará la Champions por primera vez.

DESPEDIDA

Tras dejar Milan, Medel publicó una emotiva carta de despedida para Inter de Milán, su ex equipo, agradeciendo el apoyo recibido durante el tiempo en que defendió los colores del cuadro lombardo.

“Dejar el Inter no es fácil para mí. Quiero agradecer a todos los que formaron parte de estos 3 años maravillosos”, escribió el “Pitbull” en sus cuentas de Twitter e Instagram.

Entre sus agradecimientos mencionó “a mis compañeros de muchas batallas, entrenadores, médicos, fisioterapeutas, a los trabajadores del almacén, cocineros, y todas las personas que trabajan en ese maravilloso club”.

“Para los dirigentes, que siempre estaban muy cerca de mí. Y en especial a los aficionados que me mostraron tanto afecto”, sentenció, finalizando con “un abrazo” y el típico grito de la afición: “Forza Inter!!”.