Milito quiere un O’Higgins “protagonista”

El argentino Gabriel Milito fue presentado ayer como nuevo director técnico de O’Higgins tras la renuncia de Cristián Arán por malos resultados.

El ex jugador de Barcelona y la Selección argentina aseguró que asume el cargo con el ánimo de revertir el mal presente del equipo. “Llegamos con una ilusión muy grande. La idea es empezar a ganar. Vi al plantel y sigue nuestra idea de ir hacia adelante, lo que es bueno. Al equipo hay que darle forma y lo debemos hacer rápidamente porque el torneo está en marcha”, comentó el DT de 36 años.

DEBUT

Milito debutará frente a Everton, uno de los líderes (junto a Unión Española), este domingo a las 15,30 horas en el Sausalito de Viña del Mar, por la cuarta fecha del torneo Transición. “La idea es ser protagonistas, que el rival juegue incómodo. Ir de menos a más. El hecho de que ellos sean punteros no significa que no los atacaremos. Los puntos no siempre reflejan la diferencia entre los equipos”.

Junto con alabar el alza que ha tenido el fútbol chileno, “una de las razones que nos sedujo para venir acá”, Milito reflexionó: “El futbolista se entrena para ganar y cuando eso no ocurre, inevitablemente altera tu ánimo, pero cuando hay cambio de entrenador las expectativas se renuevan y esa es una buena ventaja”.