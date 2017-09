Montillo no se retira: “No me saco de la cabeza el sueño de volver a la U”

Aunque en enero pasado anunció entre lágrimas su retiro del fútbol producto de una seguidilla de lesiones musculares en Botafogo de Brasil, Walter Montillo decidió echar pie atrás en su decisión.

El enganche argentino de 33 años, quien por ahora sigue radicado en tierras cariocas, arribó a nuestro país de visita junto a su familia para ir esta tarde al estadio Nacional y ver en acción a Universidad de Chile frente a O’Higgins.

“Se lo prometí a mi hijo. Si le iba bien en el colegio, vendríamos a ver a la U”, contó el volante al programa La Magia Azul.

QUIERE VOLVER

Pese a que han pasado siete largos años desde que se fue de Universidad de Chile dejando un gran recuerdo entre los hinchas, Montillo anhela volver a vestir la camiseta. “Sigue siendo mi sueño entrar a la cancha con Santino (su hijo chileno que nació en 2010 con síndrome de down y complicaciones de salud). Siempre dije que quería volver con él caminando de la mano. No me saco de la cabeza a la gente de pie aplaudiéndolo en un partido con Alianza Lima. Fue algo que me marcó. No me saco de la cabeza el sueño de volver a la U”, expresó Montillo.

RETORNO A LAS CANCHAS

Contó que su familia fue la que lo convenció de no abandonar su carrera. “Contraté a los mejores para volver. Estoy en ese proceso. Me siento bien, estoy entrenando y esperando a enero para firmar otro contrato. Las prioridades las tendrán la ‘U’ y Botafogo. No sé qué pasará en enero…”, comentó.

“Siempre mi prioridad fue la ‘U’, pero lamentablemente a principio de año no se dio y por eso me estoy preparando. No he hablado con nadie, sin embargo siempre hay que estar preparado para lo que se pueda dar…”, agregó.

VISITA AL CDA

Ayer, Walter Montillo y sus hijos fueron al Centro Deportivo Azul. “Llevé a mis hijos. En el hall de entrada están los botines del gol que le hice a Flamengo y ellos los querían conocer. Justo salieron (Felipe) Seymour, Isaac (Díaz), Johnny (Herrera) y los saludé. Traté de ser lo más sumiso posible porque ese lugar es de ellos. Saludé también al DT (Angel Guillermo Hoyos)… Me disculpé porque fui en hora de entrenamiento”, reveló el mediocampista, quien tuvo nominaciones a la Selección argentina en 2011 y 2013 con el técnico Alejandro Sabella.