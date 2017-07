Mosa garantiza continuidad de Guede y premia con $28 millones al plantel albo

Un premio de 28 millones de pesos recibirá el plantel de Colo Colo luego de adjudicarse la Supercopa Chilena el pasado domingo, tras golear por 4-1 a Universidad Católica en el estadio Nacional.

El encuentro enfrentó al monarca vigente de la Copa Chile (los albos) contra el equipo de mejor rendimiento de la tabla acumulada correspondiente a la temporada 2016-2017 (Apertura del año pasado y el Clausura del reciente primer semestre).

El premio inicial que pactó el plantel albo con el presidente de Blanco & Negro, Aníbal Mosa, fue de $20 millones, más otros 2 por cada gol de diferencia.

Como la victoria fue por 4-1, correspondía un premio total de 26 millones de pesos, sin embargo, en un acto de generosidad que reflejó toda su alegría, euforia y “protagonismo” en la celebración de la Supercopa, el mandamás de Colo Colo sumó 2 millones más, llegando así a la cifra de 28 millones que se repartirán los 30 integrantes del plantel.

ESPALDARAZO

En medio de los festejos, Mosa le brindó un gran espaldarazo al cuestionado técnico albo Pablo Guede, quien no logra convencer a la fanaticada alba.

El mismo DT participó poco y nada de la celebración en cancha el pasado domingo, dando claras muestras de su molestia por las críticas que recibió luego de dejar escapar el título del pasado Clausura (ganado por Universidad de Chile) y la reciente dura derrota en Copa Chile ante La Serena (1-4). Además se le critica su “manejo de camarín”, debido a supuestas “diferencias” con algunos referentes.

“La continuidad de Pablo está asegurada pase lo que pase. Seguirá trabajando y se le hará una evaluación a fin de año. No han sido días fáciles, pero estoy contento, porque los jugadores se sacaron una gran mochila de encima”, comentó Mosa.

¿MORALES SIGUE?

En otro plano, hace unas semanas Mosa aseguró que el volante Pedro Morales no será considerado por Guede para este segundo semestre. “Se va. No está en los planes que siga”, afirmaba el presidente albo respecto al mediocampista que tuvo un irregular desempeño, marcado por problemas físicos, en el último Clausura.

Pero al parecer Morales no se da por vencido. De hecho, llamó la atención que estuviera en toda la pretemporada y que luego siguiera entrenando.

Incluso estuvo el domingo en la celebración de la Supercopa. “Pedro quiere seguir como sea. De hecho habló con la dirigencia y está dispuesto a bajarse el sueldo a casi la mitad”, aseguraron cercanos a B&N, apuntando que el jugador estaría solicitando quedarse hasta fin de año en el plantel.

“No estoy contratado, pero quiero seguir. Veremos qué pasa”, dijo el propio Morales, quien está en buenas condiciones físicas, listo para jugar su “revancha” en Colo Colo.

