Nadal vuelve a ser el número uno del tenis mundial

Roger Federer (3° ATP) comunicó ayer que no participará en el Masters 1.000 de Cincinnati en Estados Unidos debido a molestias lumbares, lo que implica que Rafael Nadal (2º) será número 1 del mundo desde el lunes 21 de agosto.

“Desafortunadamente sufrí con mi espalda en Montreal y necesito descansar esta semana”, declaró el tenista suizo.

Así, el español ocupará nuevamente la primera plaza del ranking mundial el próximo lunes, por primera vez desde julio de 2014.

Recordemos que el actual número uno del mundo, el británico Andy Murray, también será baja en Cincinnati.

Federer fue vencido el pasado domingo por el alemán Alexander Zverev (6-3 y 6-4) en la final del Masters 1.000 de Canadá en la que ya acusó las molestias en la espalda que le privaron de estar en el próximo torneo de Cincinnati.

Nadal ampliará su total de semanas al frente de la clasificación de la ATP -141 hasta la fecha- y será el primer cabeza de serie del Masters 1.000 de Cincinnati y del US Open, el último Grand Slam de la temporada. Su ascenso al “top one” está garantizado y no dependerá de la actuación que cumpla en Cincinnatti.

Relacionado