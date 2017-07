Neymar protagoniza conato en entrenamiento

Todo parece indicar que los días de Neymar en el Barcelona están contados. Si el club español aún dudaba de aceptar su salida, lo que pasó ayer habría hecho cambiar radicalmente de postura a la directiva

En pleno entrenamiento, el astro brasileño, quien está negociando su llegada al París Saint Germain, se peleó con su compañero Nelson Semedo, uno de los recientes fichajes del elenco catalán, llegando casi a los golpes, de no mediar la intervención oportuna de Javier Mascherano y Sergio Busquets.

La polémica protagonizada por el delantero sentenciaría el “sí” para su salida, ya que la directiva no está dispuesta a mantener a un jugador que no quiere estar en la institución.

DETALLES

El sitio The Sun de Inglaterra aseguró que el conato se produjo después que Neymar “humillara” al portugués con un “túnel”. Semedo, afirmó el periódico, habría respondido a esa acción segundos más tarde con una fuerte infracción ocasionando la molestia del atacante.

A su turno, Marca de España publicó que, luego del incidente, Neymar dejó el entrenamiento expulsado por su entrenador y no por una decisión propia.

Daily Mail, por su parte, complementó que “el jugador abandonó completamente las instalaciones en coche, sin esperar a sus compañeros, quienes siguieron entrenando”.

Horas después Neymar apareció en un evento de la marca deportiva Nike en Miami Beach. Consultado por su futuro sólo se limitó a comentar: “De momento, me está yendo bien…”.

CLASICO EN MIAMI

Cabe mencionar que Barcelona cerrará hoy su gira por Estados Unidos enfrentando a Real Madrid en una edición amistosa del superclásico español. El encuentro se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami a partir de las 20,30 horas (de Magallanes).

Relacionado