La prensa internacional resaltó el título logrado por Alemania ante un Chile que vendió cara su derrota en la final de la Copa Confederaciones. Así reaccionaron los medios:

Olé, Argentina: “A los teutones, con un proyecto serio desde hace varios años, no los podés perdonar. Si lo sabrá Argentina (por la final del Mundial de Brasil 2014). Y ahora el que sufrió fue Chile, porque no pegó cuando pudo hacerlo y lamentó un error notorio: Marcelo Díaz se equivocó en la salida, los europeos presionaron y Stindl anotó el único gol del partido. Para destacar también lo de los chilenos, que jugaron su tercera final consecutiva y ahora deberán luchar para llegar al Mundial de Rusia”.

Ovación, Uruguay: “Alemania tenía al frente a Chile, una Selección trasandina que también había demostrado ser fuerte en esta Copa Confederaciones y que le iba a jugar de igual a igual. Así fue. El conjunto de Juan Antonio Pizzi hizo un gran partido, pero a pesar de eso no se pudo llevar el triunfo y la copa quedó en manos de un plantel alemán que promedió los 23 años y que tenía muchos nombres desconocidos para la mayoría de los aficionados”.

MURO ALEMAN

Depor, Perú: “Mar de lágrimas: el llanto de Chile al perder la final. Fue uno de los mejores equipos que hizo de esta Copa Confederaciones 2017 un torneo para recordar. Su juego ofensivo y presión sobre el rival generó aplausos, aunque en la final se encontró con un muro de Alemania, que le ganó 1-0”.

Mediotiempo, México: “Cuando Chile debía mostrar su experimentada estirpe y sus blasones como bicampeón de América, y sobre todo cuando tenía contra la pared al campeón del mundo, un error de Marcelo Díaz permitió el único gol del encuentro. El conjunto de Juan Antonio Pizzi tuvo para abrir el marcador, pero su ineficacia frente al marco de Ter Stegen la pagó muy caro… El acierto nunca estuvo de su lado y sí la imprecisión y las malas decisiones”.

EUROPEOS

Marca, España: “Ni Messi ni Cristiano habían podido con la ‘Roja’, pero sí una Alemania que supo jugar y ganar (1-0) a un Chile que nunca se rinde. No está en su ADN. Vidal, Alexis y Bravo llevan tatuados en sus piernas muchos kilómetros en la élite, pero se quedaron sin poder derribar el muro de Ter Stegen, elevado al infinito como MVP (mejor jugador) de la final, y a una joven y competitiva Selección germana. Chile no se quedó atrás. No le faltó ni fuelle ni fe. Lo intentó hasta el últimos suspiro, hasta la última gota de sudor”.

Telegraph, Inglaterra: “Chile se va muy decepcionado y con las manos vacías. Al terrible error de Marcelo Díaz se sumó su incapacidad de hacer goles y demostrar su dominio en el primer tiempo, donde eran el mejor equipo. Los bicampeones de América desperdiciaron en exceso muchas posibilidades de gol. Chile tuvo el comienzo más brillante y eran claramente el mejor equipo durante la mayor parte del primer período”.

Gazzetta dello Sport, Italia: “La final en San Petersburgo fue contra la generación dorada de Chile y se decidió por un gol de Stindl (el más fácil que pueda creer). No va a sorprender a nadie si Alemania, la verdadera, es campeona del mundo nuevamente”.