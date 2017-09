“No tuvimos fluidez”

Juan Antonio Pizzi se mostró resignado en la conferencia de prensa tras la goleada sufrida anoche ante Paraguay (0-3). “Nunca encontramos la fluidez que tiene este equipo, nos cerraron los caminos y estuvimos muy poco finos”, partió comentando el DT de la “Roja”.

Agregó que “lamentablemente vino la fatalidad del primer gol y cuando podíamos profundizar llegó el segundo tanto y de ahí carecimos de oportunidades para marcar”.

Según el entrenador, “para mí es el partido más trabado que hemos encontrado en casa”, pero se resignó comentando que “el hecho de que los resultados que se han dado no hayan sido tan desfavorables es un argumento que nos permite mejorar nuestro estado de ánimo para lo que viene”.

De cara al compromiso del próximo martes contra Bolivia en La Paz, Pizzi sostuvo que “debemos generar la confianza para competir contra los mejores y recuperar la identidad que nos hizo bicampeones de América y llegar a la final de la Copa Confederaciones”.

VIDAL MOLESTO

Arturo Vidal, en tanto, se mostró contrariado, pero no por lo futbolístico. “Hubo cosas antes del partido que molestan, pero hay que seguir… A algunos no les gusta que esta ‘generación dorada’ siga logrando cosas, pero sabemos quiénes son los que están con nosotros en todos los momentos y por ellos vamos a sacar esto adelante”, afirmó.

“Creo que merecíamos ganar, jugamos en el campo de ellos, pero así es el fútbol. Cuando uno no concreta y da espacios, te pasan por encima. Ahora hay que descansar e ir a buscar los puntos a Bolivia”, cerró el volante.

DT PARAGUAYO

Por su parte, el entrenador de Paraguay, Francisco Arce, explicó cómo vencieron a Chile. “Teníamos que cerrar los circuitos, defender a morir y contraatacar rápido porque ellos consiguen superioridad con casi todas las selecciones del mundo por la calidad de sus jugadores, quienes están hace años juntos”, comentó, agregando que “pudimos tapar el juego interno de Chile y el desdoble de sus laterales”.

Asimismo, valoró que “así es nuestra estirpe, nuestra raza, nuestra manera de ser y es lo que más contento me pone”.

