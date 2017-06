“Nos dijo que iba a tapar dos o tres penales”

Los jugadores de la “Roja” se mostraron orgullosos de llegar a una nueva finalísima y no escatimaron elogios para Claudio Bravo.

“Lo suyo es extraordinario. Todos sabemos la calidad de Claudio, es uno de los mejores del mundo. Nos dijo antes de los penales que iba a tapar dos o tres, y cumplió. Estamos muy agradecidos de él. El capitán, en los penales, siempre es un punto a favor. Estamos muy felices, todos los sacrificios que hicimos están dando créditos al llegar a la final”, resaltó Arturo Vidal.

Sobre el desarrollo del compromiso, expresó que “buscamos el triunfo desde el principio. Esta Selección, como siempre, demostró que en los momentos difíciles saca lo mejor que tiene. La unión, el compromiso y el corazón de chileno es lo mejor que tenemos. Estamos muy felices, desde el principio buscamos nuestro sueño de ser campeón”.

Respecto al posible rival en la final del torneo dijo que “me gustaría con Alemania, pero México también es una Selección muy buena y que sale a buscar el triunfo desde el principio”.

ARANGUIZ FIGURA

Otra de las grandes figuras ante Portugal fue Charles Aránguiz, quien incluso venía saliendo de una lesión. “Estamos felices porque vamos por otra final. Lo dije hace poco: somos privilegiados de estar acá. Ahora nos recuperaremos y trataremos de llegar lo mejor posible al domingo”.

“Tenemos un arquero extraordinario que nos hace ganar estas definiciones. Toselli y Herrera también”, enfatizó, resaltando que “el grupo tiene un corazón tremendo para defender al país”.

MEDEL: “¡TE AMO!”…

Por su parte, Gary Medel prefirió las redes sociales para expresarse. El “Pitbull” subió una imagen en la que aparece en camarines con Bravo y escribió: “¡El capitán, el líder de este equipo! Un grande dentro y más fuera de la cancha. ¡Te amo!”. Acto seguido remató: “¡Vamos por otra final más!”.

Jean Beausejour, en tanto, valoró lo conseguido en un “partido muy táctico, quizá no con la dinámica de los anteriores con Alemania, Camerún o Australia. Fue muy trabajado. Ambos sabíamos que al frente había una escuadra que te podía hacer pagar caro los errores”.

Asimismo, resaltó la entereza del equipo cuando no cobraron el penal cometido a Francisco Silva y después de los dos palos en la agonía. “No ‘caernos’ luego de todo eso habla de la convicción y la madurez que adquirió este plantel. Una situación así a lo mejor a otro grupo de jugadores lo golpearía en lo anímico, pero nosotros hacemos que sea un plus para llegar a los penales y ganarlos”, finalizó “Bose”.