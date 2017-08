“Nuestro fuerte es el trabajo colectivo”

Hoyos aseguró que la “U” utilizará tres delanteros mañana en el Monumental.

Angel Guillermo Hoyos, técnico de Universidad de Chile, aseguró ayer que mantendrá el esquema ofensivo en la visita de mañana a Colo Colo en el Monumental.

Como es habitual, el entrenador no confirmó la oncena, pero adelantó que no modificará el 4-3-3 inicial, pese a que durante la semana se especuló que optaría por un 4-4-2, sumando más gente en la zona de volantes para contrarrestar el talento del mediocampo albo.

Hoyos dijo que su decisión se debe a que “será abierto, lo imagino de tú a tú, con grandes individualidades en cada lado. Y si sucede cualquier dificultad, estaremos preparados para contrarrestarla”.

ALINEACION AZUL

Tentativamente, la “U” formará mañana con Johnny Herrera; Matías Rodríguez, Christian Vilches, Gonzalo Jara, Jean Beausejour; Rafael Caroca, Lorenzo Reyes, Gustavo Lorenzetti; Francisco Arancibia, Mauricio Pinilla y Sebastián Ubilla.

“Colo Colo es un grande de la misma dimensión que la ‘U’. Pero tener algún temor sería incorrecto de nuestra parte y de parte mía. Lo que puedo decir es que ambos equipos tienen jugadores que pueden inclinar la situación”, reflexionó el DT azul.

Hoyos prefirió la mesura cuando fue consultado si un eventual triunfo de su equipo dejaría a los albos fuera de la carrera por el título. “Es prematuro definir cosas. Son tres puntos importantes, pero es difícil ganarlos y faltan muchos partidos. El resultado del domingo no determinará nada”, aseguró.

PATERNIDAD ALBA

Consultado por la paternidad alba en el Monumental, donde los azules no han ganado en 16 años, Hoyos dijo que “es un partido para disfrutarlo. Es obvio que incide el público por su aliento, pero a mí me encanta jugar con 40 mil personas, más allá de la camiseta. Lo principal es saber lo que uno es”.

“Los dos equipos tienen condiciones extraordinarias. Uno está agradecido y bendecido por tener la oportunidad de participar en este tipo de espectáculos. Esperamos poder contrarrestar el fútbol de ellos y explotar el fuerte nuestro, que es el trabajo colectivo. Puede haber una individualidad que sobresalga, pero para nosotros el trabajo en equipo siempre es lo más importante”, añadió.

ELOGIA A GUEDE

Durante la semana, el técnico albo Pablo Guede elogió a Hoyos asegurando que “lo admiro” y ayer el entrenador azul le devolvió la gentileza: “Lo considero un gran técnico, con un conocimiento importante, tengo un respeto por él y no es por las palabras que me dedicó. Hay que mirar donde está, que es un club grande como éste. Y no es fácil. Le agradezco sus palabras”.

Respecto a si considera “peligrosos” a Jorge Valdivia y Esteban Paredes, Hoyos respondió: “Peligroso es estar en una zona de guerra. Ellos son jugadores a los que vamos disfrutar y que realmente llenan. Si me dedico a analizarlos me quedaría corto para describirlos y no quiero que pase eso. Me gusta más hablar de los míos. Mis jugadores son unos cracks”.

“BANDERAZO”

Mientras tanto, la barra Los de Abajo, al igual que la hinchada alba, tampoco recibió autorización de la Intendencia Metropolitana para realizar su tradicional “Banderazo”.

Los fanáticos de la “U” esperaban reunirse este mediodía en las afueras del Centro Deportivo Azul, para alentar a los jugadores a la salida del entrenamiento matinal.