Orión promete “voz de mando”

El experimentado arquero argentino Agustín Orión fue presentado oficialmente ayer en las dependencias del estadio Monumental.

El golero de 35 años llega a la tienda de Pedrero desde Racing de Avellaneda y deberá tomar la posta dejada por Justo Villar y Pablo Garcés, quienes no seguirán en el elenco de Macul.

“Feliz de llegar a esta institución tan grande y con las mejores expectativas”, partió comentando el espigado meta (estatura 1,87). “Es un desafío hermoso y sé lo que significa esta camiseta, por lo que he hablado con chilenos”, agregó.

El formado en San Lorenzo subrayó que “me sedujo la propuesta deportiva de Colo Colo y me encanta lo que significa el club en Sudamérica y en Chile”.

EL TITULO

Consultado por sus virtudes bajo los tres palos, el ex Estudiantes y Boca Juniors dijo que “trato de ser tranquilo, pero con voz de mando. He tenido la suerte de ganar títulos, jugar Copa América y un Mundial. Con los entrenamientos y lo que hablemos con Pablo (Guede, el técnico albo) espero ayudar en lo que pueda desde mi lugar para que Colo Colo sea campeón”.

Sobre su actual estado de forma, Orión afirmó: “Ojalá mi mejor nivel sea ahora, este semestre. Creo que lo de Boca Juniors me marcó, es el equipo con el cual me identifico y donde tomé la mayor notoriedad. Además me permitió jugar el Mundial de Brasil. Pero intentaré que este sea el puntapié para mostrar mi mejor fútbol”.

Asimismo, el meta argentino también tuvo palabras para los porteros nacionales de la “Roja” Sobre Claudio Bravo dijo que lo considera “uno de los mejores arqueros del mundo y de Johnny Herrera recordó que “nos enfrentamos en una semifinal de Copa Libertadores con Boca (ante la ‘U’ en 2012) y creo que el hecho de estar en la Selección marca sus condiciones”.

CASO PAVEZ

En tanto, el gerente deportivo de Blanco & Negro, Oscar Meneses, confirmó un acuerdo para la salida del portero Paulo Garcés, además de ofertas por el volante Esteban Pavez, quien durante la madrugada del jueves último fue detenido por manejar su vehículo en estado de ebriedad.

“Esteban está en el mercado. Por lo pronto se encuentra entrenando y si surge algo concreto veremos qué determinamos. Más allá de la circunstancia grave que vivió, él sigue siendo una opción real para las instituciones que lo pretenden”, aclaró Meneses.