Palestino no se tiene fe hoy ante Flamengo

Palestino recibirá esta noche a Flamengo desde las 21,45 horas (de Magallanes) en el estadio San Carlos de Apoquindo, por los dieciseisavos de la Copa Sudamericana.

El encuentro de ida enmarcado en la ronda de los 32 mejores no sorprende en buen pie a los “baisanos” y así lo reconoció su técnico Germán Cavalieri.

“Hay cuestiones que llevan más tiempo, no sólo adaptarse a la idea del entrenador, sino conocerse entre los jugadores para determinados movimientos en la cancha”, comentó el DT argentino tras la práctica de ayer, asumiendo que “nos falta más trabajo”.

REFUERZOS

Palestino es uno de los equipos que más movimiento registra en el mercado de pases. Llegaron como refuerzos Eric Pino (Deportes Valdivia), Sebastián Toro, Rodrigo Ureña (Temuco), Byron Guajardo (La Serena), Roberto Gutiérrez (U. Católica), Alan Arario (Dorados, México), Jonathan Salvador (San Felipe) y Julián Fernández (Olimpo, Argentina).

En tanto, emigraron Leonardo Valencia (suena en Botafogo de Brasil), Ezequiel Luna (Wanderers), Agustín Farías (Apoel, Chipre), Esteban Carvajal (Wanderers), Ignacio González y Mauro Caballero (San Luis), Jason Silva (Apollon Limassol, Chipre) y Diego Oyarzún (Zalgiris, Lituania).

El cuadro nacional clasificó a “dieciseisavos” tras eliminar a Atlético Venezuela vía penales (7-6, luego de ganar ambos de visita 1-0), mientras que Flamengo se metió entre los 32 por finalizar tercero en el grupo 4 de Copa Libertadores (donde Universidad Católica quedó eliminada).

PESIMISMO

El nuevo presidente de los “baisanos”, Jorge Uauy, le restó presión al equipo de cara al choque contra Flamengo. “Es un tremendo desafío. No pasamos por un buen momento, pero tenemos una oportunidad de demostrar de lo que somos capaces”, apuntó.

“Lamentablemente pasamos por un momento muy malo. Tenemos casi diez jugadores menos en relación al cruce del año pasado y por las reglas de la Conmebol no pudimos inscribir a la mayoría de nuestros refuerzos”, argumentó el dirigente, aludiendo al cruce en que Palestino eliminó al “Fla” en la Sudamericana 2016 en octavos de final (0-1 en Santiago y 2-1 en Brasil para avanzar gracias al factor goles de visita).

“Además, empezamos nuestras prácticas recién el 19 de junio, después de un período de vacaciones. Es una incógnita el cómo vamos a enfrentar a un equipo de primer nivel como Flamengo, pero vamos a dar la batalla dentro de nuestras posibilidades. El sorteo no estuvo a nuestro favor”, cerró Uauy.

Cabe mencionar que Flamengo llegó al país sin dos de sus grandes figuras, el peruano Paolo Guerrero y el volante Diego.

IQUIQUE ESPERA

El otro equipo nacional que sigue “con vida” en la Sudamericana es Deportes Iquique, que abrirá su participación en los “dieciseisavos” el próximo miércoles 12 como visita frente a Independiente de Avellaneda en Buenos Aires a las 21,45 (hora magallánica).

Relacionado