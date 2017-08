Paredes confirmó que será de la partida: “Mi mejor gol a la ‘U’ es el que voy a hacer el domingo”

Esteban Paredes confirmó ayer que será de la partida en el superclásico ante Universidad de Chile por la quinta fecha del torneo Transición. Albos y azules chocarán a partir del mediodía en el estadio Monumental, con arbitraje de Roberto Tobar.

La presencia del capitán albo supone una importante inyección anímica para el equipo de Pablo Guede, que espera recuperar terreno a costa de su archirrival, aprovechando la presión psicológica que tendrán los azules debido a que no ganan hace 16 años en el reducto de Macul.

Colo Colo tiene sólo 5 puntos y está a cinco del líder Unión Española y a cuatro de la “U”, que marcha segunda. En la fecha anterior los albos perdieron 1-2 en el Monumental frente a Universidad de Concepción, mientras que los azules derrotaron 3-2 a Huachipato en el Nacional.

A LA CANCHA

Paredes habló ayer en conferencia de prensa y dijo que la lesión lumbar que lo marginó ante los penquistas se encuentra en retirada. “Estoy bastante bien, hoy (ayer) realicé el entrenamiento normal, me siento mejor y llegaré al 100 por ciento ante la ‘U’. Conociéndome, voy a jugar”, afirmó el ariete.

“Durante la mañana trabajé aparte los movimientos que me molestaban y me sentí confiado y seguro de que no voy a tener molestias”, añadió.

SE TIENE FE

Un periodista le preguntó cuál de los goles que le ha marcado a los azules es el que más le ha gustado y Paredes respondió con un mensaje optimista y desafiante: “Mi mejor gol es el que voy a hacerle el domingo, seguro…”.

Acto seguido dijo que “he visto casi todos los partidos de la ‘U’ y siempre salen a proponer. Tienen buen juego y hay que estar muy alineados para no darle tantos espacios, porque son muy letales arriba. Será complicado porque en los superclásicos siempre hay más intensidad, más fuerza, pero esperamos que el del domingo sea una fiesta”.

Consultado por la irregular campaña de Colo Colo en lo que va del Transición, Paredes sostuvo que “siempre tenemos presión, más en estos partidos y considerando que no arrancamos bien, pero otras veces hemos estado mal y en los clásicos salimos adelante”.

¿PELIGRA GUEDE?

Una eventual derrota podría hacer tambalear a Pablo guede en la banca alba, pero Paredes prefiere otro punto de vista: “Es que no vamos a perder… Vamos a salir a buscar el partido. La idea es jugar más concentrados, poniéndole más al tema anímico. Por ahí nos relajamos con los otros equipos, pero este es un clásico, estamos con nuestra gente y hay que ganar por todo lo que se habla y por la historia”.

“Ustedes (los periodistas) lo quieren echar (a Guede), ustedes ponen en los diarios que si no gana, se va. Pero es parte del cuento, como no pueden echar a 20 jugadores…”, agregó el delantero.

Y fue más allá: “Pablo es un tipo que trabaja muy bien, tiene contento al plantel. Si bien no empezamos como quisimos, fue por el campeonato pasado (que la ‘U’ les ganó en la última fecha). Eso marcó mucho y fue más culpa de los jugadores que del técnico”.

ONCENA ALBA

Luis Pedro Figueroa y Octavio Rivero llegan con problemas físicos al superclásico y, en tal sentido, la práctica de hoy será clave para definir si serán de la partida. “Si no están, afecta, son jugadores de clásico. Esperemos que tengan la oportunidad de probar y ver si están para el domingo”, comentó Paredes.

La oncena ideal de Guede sería con Agustín Orión; Julio Barroso, Matías Zaldivia, Fernando Meza; Luis Pedro Figueroa, Claudio Baeza, Gabriel Suazo; Jaime Valdés, Jorge Valdivia; Octavio Rivero y Esteban Paredes. Si Figueroa no se recupera entraría Felipe Campos y la alternativa para el delantero uruguayo es el juvenil Nicolás Orellana.

CAMBIO DE HOTEL

No sólo fue rechazado el “Arengazo” que la Garra Blanca pretendía ofrecer hoy al plantel en el Monumental. La Intendencia Metropolitana, en una polémica medida, ordenó que Colo Colo cambie su hotel de concentración y se traslade desde Vitacura a Pudahuel, cerca del aeropuerto internacional, por razones de seguridad, para evitar la presencia de hinchas albos que, eventualmente podrían causar

desórdenes.

“Es algo que no comparto porque debería existir igualdad para todos. Dicen que Pudahuel es más abierto, pero allá también pueden hacer desmanes. Me pone incómodo el tema. Prefiero pensar sólo en el clásico”, cerró el capitán albo.