Paredes “cruza los dedos” para jugar el superclásico

Esteban Paredes sólo piensa en recuperarse pronto para jugar el superclásico de este domingo ante Universidad de Chile en el Monumental.

Así lo manifestó ayer tras visitar la clínica Meds. “Vine a hacerme terapia y trabajar un poco en el gimnasio. La idea es probar en cancha el jueves y ver si estoy para jugar”, comentó el capitán albo.

Paredes fue una sensible baja el sábado último en la derrota por 1-2 frente a Universidad de Concepción en el recinto de Macul, a causa de una contusión lumbar con síndrome facetario secundario.

“Esta semana va a ser de gimnasio, un poco más físico, para poder llegar al jueves y hacer trabajo con balón. Ahí vamos a ver si definitivamente me molesta la espalda o no”, agregó el ariete.

Dijo que “estos partidos son distintos, aparte, uno quiere jugar y quiere ganar, así que me gustaría ‘llegar’. Por eso, esperaremos los tiempos necesarios; los médicos son los que saben y verán si realmente estoy en un cien por ciento”.

BARROSO Y VALDES

En otro plano, Julio Barroso y Jaime Valdés no sufrirán castigos por sus “excesos” que ameritaban expulsiones en el partido ante los penquistas. Ambos se salvaron de castigos por oficio y podrán ser considerados por el técnico Pablo Guede para el superclásico debido a que el juez del encuentro, Julio Bascuñán, no consignó el codazo de Barroso a Walter Ponce ni el planchazo que le aplicó “Pajarito” Valdés a otro jugador del Campanil.

Ante esa situación, el Tribunal ya no puede actuar de oficio para aplicar sanciones a ambos jugadores. Colo Colo recibirá a la “U” este domingo al mediodía en el marco de la quinta fecha del torneo Transición.

