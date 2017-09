Paredes dispara contra todos

Cada cierto tiempo en Colo Colo se alzan voces acusando “persecución”, ya sea de los árbitros, la ANFP o el periodismo. El central Julio Barroso, el ex gerente deportivo Oscar Meneses y en el último tiempo Jaime Valdés y Jorge Valdivia han izado en su momento la bandera de rechazo a los supuestos “culpables” de los males futbolísticos del cuadro albo.

Y ayer fue el turno del capitán Esteban Paredes, a propósito de la citación del “Mago” al Tribunal de Disciplina por sus declaraciones contra los árbitros nacionales.

“He visto a futbolistas decirle cada barbaridad a los árbitros y no los han suspendido. Hay una persecución a Colo Colo desde hace mucho tiempo. No se entiende por qué llaman al ‘Mago’ y no a otros jugadores. Hay colegas que han hecho declaraciones ‘mayores’ que el ‘Mago’ y no los han citado”, se quejó Paredes.

PERSECUCION

“TOTAL”

El goleador fue incluso más allá y apuntó también sus dardos contra la prensa y las críticas al discreto presente del equipo, eliminado en octavos de final de Copa Chile por el modesto Iberia de la Primera “B” (derrotas 2-3 y 0-2) y, además, lejos de la cima en el torneo Transición.

“Hablo en general. No es sólo (persecución) de los árbitros, es de todos… Desde el tiempo que he estado yo acá, siempre ha sido así. No me cabe ninguna duda, a Colo Colo siempre lo van a criticar más porque somos el equipo más ganador en la historia de Chile y soy consciente de eso”, agregó el ariete.

“No se puede castigar a la primera que alguien hace una declaración (…). Hay una comisión que debe tener un poco de calma. Cuando uno escucha o lee que Valdivia puede arriesgar cinco fechas y ves que otros colegas dijeron cosas peores y no se habla de nada, ¿cómo te sentirías? Perseguido…”, insistió Paredes.

Valdivia se debe presentar al Tribunal el próximo jueves para hacer sus descargos. De momento, el “Mago” se perderá el próximo partido del Transición contra San Luis, pero por otro motivo: acumulación de cinco amarillas (en seis fechas).

AUTOCRITICA

Más autocrítico, el capitán albo aseguró que el plantel -y no el cuestionado técnico Pablo Guede- es responsable de la irregularidad en lo que va de la temporada.

“En este tiempo le han dado mucho al entrenador y, a mi parecer, los jugadores somos los responsables. Hemos tenido partidos vergonzosos como los de Copa Chile”, enfatizó.

“Hay encuentros que no hemos podido abrocharlos. Somos responsables un 80 por ciento, tal como el campeonato pasado, que lo perdimos nosotros en un 90 por ciento, pero es más fácil echar a un técnico que a 25 jugadores”, añadió.

CON EL ESCUDO

“Espero que de una vez por todas podamos salir y ser el equipo que somos y jugar todos los partidos como contra la ‘U’ o la UC. Ese es el equilibrio que queremos obtener. No podemos mirar por debajo al rival, porque ya no se juega con el escudo. Miramos a veces por debajo del hombro y resulta que el fútbol ha cambiado mucho. Hoy no nos sobra nada, pero cuando estamos finos no hay equipo que nos gane”, cerró Paredes.