Paredes: “Existe una clara persecución contra Colo Colo”

Las declaraciones de Esteban Paredes acapararon gran parte de la atención ayer en el lanzamiento de la Supercopa Chilena de la temporada 2016-2017 que disputarán este domingo 23 Colo Colo y Universidad Católica a partir de las 13 horas (de Magallanes) en el estadio Nacional, recinto que tendrá un aforo autorizado de 40 mil espectadores con disponibilidad de boletos equitativa para ambos elencos.

En una conferencia de prensa encabezada por el presidente de la ANFP, Arturo Salah, y que también tuvo como protagonista al capitán cruzado Cristián Alvarez, el dueño de la jineta alba se mostró distendido a ratos -como cuando apostó desayunos para una fundación con “Tanquecito”- y también más serio para disparar contra el periodismo nacional por las últimas noticias surgidas en el seno del camarín albo y de Blanco & Negro, entre ellas, las supuestas diferencias entre el técnico Pablo Guede y algunos referentes como Julio Barroso y Gonzalo Fierro, especialmente tras la salida del portero Justo Villar.

“PERSECUCION”

“Acá existe una clara persecución contra Colo Colo. Se dicen cosas que no son verdad… Se tira la piedra y luego no se hacen responsables. Yo no sé lo que busca la prensa, que pone y saca, pero están mal informados. El camarín está súper bien y enfocado en el domingo, todo lo que sale de la prensa es mentira”, disparó el delantero, asegurando que “hemos trabajado muy bien y el plantel está por sobre todo lo que ha salido”.

“Es un privilegio jugar esta copa, que es nueva para nosotros. Vamos a entrar con todo a la cancha para jugar contra un gran rival, un equipo grande como Católica. Será un gran desafío”, complementó Paredes.

¿VA A PEÑAROL?

A las puertas de cumplir 37 años el próximo 1 de agosto, el ariete está “coqueteando” con Peñarol, que lo quiere en sus filas. De hecho, el pasado lunes declaró a la prensa uruguaya que “me seduce muchísimo” la opción de partir al elenco “carbonero”, sin embargo, ayer prefirió el silencio. “No hablaré más sobre el tema de Peñarol. Después de la final se verá mi futuro, si es acá o en otra parte… Estamos enfocados sólo en la final. Todo lo extrafutbolístico lo hemos dejado de lado”.

Paredes también tuvo palabras para el duro revés sufrido en la primera fase de Copa Chile ante La Serena en La Portada (1-4). Una llave cuya revancha será reprogramada hoy luego de ser suspendida el sábado por las nevazones en la zona central. “En ese partido no hicimos nada de lo que trabajamos en la pretemporada. Volvimos al camarín muy molestos por no hacer lo que Pablo (Guede) nos pidió, pero sacamos muchas lecciones de cara al domingo. Ahora esperamos ganar la Supercopa para tapar todo lo que está a nuestro alrededor”, enfatizó.

ALVAREZ Y EL “BI”

Por su parte, Cristián Alvarez habló de la relevancia que tiene la Supercopa, un trofeo que buscarán ganar por segundo año consecutivo. “No nos sobran copas en San Carlos, no somos como Colo Colo, que ha sido muchas más veces campeón, entonces, tener esta es importante para nosotros como institución y para los hinchas”, graficó el capitán de la UC.

Valoró que “se le dé importancia a un partido que no es simplemente un clásico, es una final. Me tocó vivirla, tuve la suerte de ganarla y es especial que el estadio esté dividido a la mitad, algo que pocas veces se vive”.

El zaguero, quien a sus 37 años dejará el fútbol activo en diciembre próximo, no está disponible para el domingo. “No podré jugar por lesión. Pero eso no importa, porque quizás sea la última vez que esté sentado acá como capitán y quiero ganar lo que más pueda en estos seis meses. Tenemos además la Copa Chile y el Torneo Nacional. Sería lindo poder levantar otra copa”, finalizó Alvarez.

ARBITRA BASCUÑAN

El juez Julio Bascuñán será el encargado de impartir justicia este domingo en el Nacional.

El árbitro nacional dirigirá su tercera final consecutiva a Colo Colo, ya que estuvo en las dos últimas definiciones de Copa Chile, cuando los albos cayeron en penales ante Universidad de Chile en 2015 y luego vencieron 4-0 a Everton en 2016.

En tanto, el referí de 39 años le arbitró a los cruzados la final de Copa Chile que le ganaron por penales a Magallanes en 2011.

Otras finales dirigidas por Bascuñán son las siguientes:

Clausura 2012: U. Española 3 – Huachipato 1 (partido de ida).

Copa Chile 2014: Iquique 3 – Huachipato 1.

EN LA HISTORIA

Cabe mencionar que Católica disputará la Supercopa Chilena por haber sido el equipo con mejor rendimiento en la tabla acumulada de la temporada 2016-2017, mientras que Colo Colo lo hará en su calidad de monarca vigente de la Copa Chile.

Cuatro ediciones de este certamen se han disputado hasta ahora:

2012-2013: U. Española 2 – U. de Chile 0, en Antofagasta.

2013-2014: O’Higgins 1 (3) – Iquique 1 (2), en San Carlos (penales).

2014-2015: U. de Chile – 2 – U. de Concepción 1, en Temuco.

2015-2016: U. Católica 2 – U. de Chile 1, en Concepción.