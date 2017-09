Paredes reconoció discusión con Guede: “Fue sólo una calentura…”

“Este es el ambiente que se vive hoy en Colo Colo”, publicó el club en las redes sociales, acompañando varias imágenes en las que el técnico Pablo Guede aparece sonriendo, abrazado con Esteban Paredes y el arquero argentino Agustín Orión.

Las fotos buscaron desmentir a los medios nacionales que habían asegurado que hubo un duro encontrón entre el goleador y el entrenador la semana pasada.

El propio Paredes salió al paso de los comentarios en declaraciones a radio ADN durante la jornada de ayer. “Es un tema cerrado. Fue una conversación un poco alta de tono, pero que no pasó a mayores”, reconoció el ariete.

“En Colo Colo siempre se agrandan las cosas. Nunca he tenido un problema con Pablo. Somos amigos. Fue sólo una calentura…”, apuntó el atacante.

HABLA MOSA

Por su lado, el presidente de B&N, Aníbal Mosa, aseguró que Guede tiene una buena relación con los referentes del plantel, esto ante las diferencias que ya tuvo antes con jugadores como Julio Barroso y Gonzalo Fierro.

“Yo encuentro que está todo bien. No vivo en una burbuja como para no darme cuenta si hay problemas o no, pero el tema que levantaron sobre lo ocurrido el día martes es una cuestión completamente interna y menor, sin ninguna trascendencia. No amerita hacer un análisis sobre eso”, comentó el personero albo, aludiendo a la molestia de Paredes con el DT por una reacción airada de éste debido a la presencia de personas ajenas al plantel observando la práctica.

“Son conversaciones o situaciones que se dan en un entrenamiento, que se dan en una reunión, que se pueden dar en una familia, pero salimos todos abrazados y no hay problemas. Pablo tiene una muy buena relación con los referentes, con los jóvenes. Yo los veo, converso por separado con ellos y aseguro que si el tema hubiese sido diferente yo metía mano, pero no fue así”, agregó.

APOYA A GUEDE

Respecto a Pablo Guede, aseguró que “lo veo bien, ni eufórico ni cabizbajo… Lo veo asumiendo la responsabilidad, concentrado y confiado en el trabajo que hace”.

“Creo que de repente se les pasa un poco la mano (a los periodistas) con él, porque más allá de que te pueda o no gustar, es un tipo que trabaja, que lee el fútbol, que vive de ello y va a dejar alguna marca en Colo Colo”, complementó Mosa.

Agregó que el respaldo personal que le ha dado permanentemente a su labor se debe a que “lo veo trabajar, hablar con los referentes y con los juveniles, veo las oportunidades que les da y eso me hace pensar. He visto pasar a 10 entrenadores desde que llegué el 2010 y nunca vi uno que trabaje tanto como Pablo”.

Colo Colo, que marcha cuarto a cinco puntos del líder Unión Española, visitará este domingo a partir del mediodía a Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. Los rojos, en tanto, recibirán a Universidad de Chile en el mismo horario pero de la jornada sabatina, todo esto en el marco de la octava fecha del torneo Transición. Los azules tienen un punto menos que el cuadro albo.