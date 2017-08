Paredes y Pinilla piden un superclásico sin violencia

La ANFP, con su presidente Arturo Salah a la cabeza, juntó ayer en la sede de Quilín a los arietes estelares de Colo Colo y Universidad de Chile en una actividad organizada para hacer un llamado a evitar la violencia de cara al superclásico que se jugará este domingo a tablero vuelto (40 mil espectadores) en el estadio Monumental.

En un ambiente distendido y ante masiva presencia de los medios de comunicación, Esteban Paredes y Mauricio Pinilla bromearon de cara a una nueva edición del partido más importante del fútbol chileno y también se pusieron serios para hacer un llamado a la tranquilidad.

“La gente se tiene que portar acorde a lo que es un clásico”, enfatizó el capitán de Colo Colo, para luego asegurar que no están pendientes de mantener la racha invicta de 16 años ante la “U” en el recinto de Macul. “No pensamos en eso, sólo pensamos en el triunfo”, apuntó Paredes.

Respecto a su recuperación del problema lumbar que lo marginó el fin de semana ante Universidad de Concepción, el capitán albo comentó: “La verdad es que me he sentido bien, me queda una pequeña molestia y me falta hacer los movimientos con balón que hago generalmente. Voy a esperar hasta el sábado para ver si estoy en condiciones de jugar, pero obviamente quiero ‘llegar’ porque es un partido importante y nadie se quiere perder este tipo de compromisos”.

“UNA FIESTA”

Por su parte, Mauricio Pinilla habló en la misma línea de Paredes respecto al comportamiento que deben tener los hinchas. “Me encantaría que sea una fiesta dentro de la cancha y que no pase nada afuera. Tenemos que llegar a esa instancia de poder ir todos juntos al estadio a compartir. Me gustaría llevar a mi familia, pero hoy por hoy es muy difícil”, reflexionó.

Sobre los 16 años sin triunfos azules en el Monumental, reconoció que el domingo “va a ser difícil, pero intentaremos conseguir algo que no se logra hace tanto tiempo”.

Consultado si le preocupa el hecho de que aún no logra anotar en lo que va del torneo Transición, Pinilla enfatizó: “Nosotros vivimos del gol, desde pequeños tenemos esa luz de ilusión de siempre querer marcar, pero no me vuelve loco. Me siento feliz de que el equipo esté bien y ganando. Pero claro, marcar en un clásico sería maravilloso”.

Acto seguido le expresó sus deseos a Paredes en tono de broma. “Que le vaya muy bien el domingo, pero que no marque. Y si lo hace, que nosotros ganemos”, cerró entre risas el ariete de la “U”.