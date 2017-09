Parte el Clausura del futbolito senior

Este fin de semana se inicia el torneo Clausura 2017 del futbolito senior. La programación es la siguiente:

Hoy sábado

Cancha 1

15,00: La Hermandad – Tacopa (2ª).

16,05: Servisalud – R. Miranda (2ª).

17,10: Batallón – Secreduc (2ª).

18,15: Cosmos – Industrial (2ª).

Cancha 2

15,00: Prat – Magallanes (2ª).

16,05: R. Correa – Patagonia (2ª).

17,10: Naval – San Martín (2ª).

18,15: Dragones – Audax (2ª).

Mañana domingo

Cancha 1

11,00: Montecarlo – Dragones (Top-55).

12,05: Magallanes – Prat (Top-55).

13,10: Naval – Scout (Top-55).

14,15: Scout – Espartanos (1ª).

15,20: Cosal – Gob. Viel (1ª).

16,25: Barrabases – C. Dittborn (1ª).

17,30: B. Fernández – Prensa Austral (1ª).

Cancha 2

11,00: Barrabases – R. Correa (Top-55).

12,05: Cosal – Patagonia (Top-55).

13,10: Pudeto – Autobuses (Top-55).

14,15: Jorge Toro – C. Dittborn (Top-55).

15,20: Imp. Torres – Esencias (1ª).

16,25: Sokol – Colo Colo (1ª).

17,30: Arco Iris – Jorge Toro (1ª).

Martes 5

Cancha 1

20,00: Tacopa – Audax (2ª).

21,05: Industrial – Dragones (2ª).

22,10: San Martín – Cosmos (2ª).

Cancha 2

20,00: Secreduc – Naval (2ª).

21,05: Patagonia – Batallón (2ª).

22,10: R. Miranda – R. Correa (2ª).

Jueves 7

Cancha 1

20,00: C. Dittborn – Jorge Toro (1ª).

21,05: Colo Colo – Cosal (1ª).

22,10: Magallanes – Servisalud (2ª).

Cancha 2

20,00: Esencias – Sokol (1ª).

21,05: Prensa Austral – Imp. Torres (1ª).

22,10: La Hermandad – Prat.

