Peruanos reconocen que “firmaron” el empate con Colombia que bajó a Chile

Las imágenes del ariete “cafetero” Radamel Falcao hablando “sospechosamente” con varios futbolistas peruanos a falta de cinco minutos para el epílogo en el partido jugado la noche del martes en Lima, llamaron la atención y rápidamente comenzaron las especulaciones sobre un posible arreglo entre Perú y Colombia, que terminaron empatando (1-1).

Precisamente, la igualdad era lo que necesitaban ambos para ir al repechaje y entrar directo al Mundial 2018, de manera respectiva, gracias a este evidente pacto de no agresión que atentó seriamente contra el “fair play”, perjudicando en este caso a Chile.

Claro, porque un gol colombiano hubiese instalado a la “Roja” en el repechaje, sin importar la clara derrota sufrida en Brasil (0-3). Esto, a la vez, sacaba a Perú de la repesca, dejándolo sin viaje a Rusia.

PERUANOS

El hecho pudo haber pasado como una anécdota más de esas que se comentan pero no se pueden confirmar, sin embargo, el seleccionado peruano Renato Tapia, de manera “inocente” si se quiere, reveló la verdad al término del choque en Lima.

“En los últimos cinco minutos los colombianos se nos acercaron. Ellos sabían cuál era la situación en los otros partidos, así que ‘se manejó’ el duelo cómo se tuvo que manejar…”, dijo en declaraciones a Panamericana TV de Perú.

Agregó que “hablé con Radamel (Falcao) y me dijo que los dos países estábamos adentro del Mundial…”.

Incluso, el defensa incaico Aldo Corzo, en tanto, contó que el mismo delantero visitante les pidió bajar el ritmo para firmar el empate: “Falcao, por allí, me dijo eso… yo no sabía de los otros resultados. Al final, cuando salimos a tocar (en los últimos minutos), ¿así pareció, no?…”.

HABLA FALCAO

Por su parte, Falcao trató de bajarle el perfil al tema. “Son situaciones del partido. Nosotros estábamos enterados de lo que estaba pasando en los otros encuentros, estábamos jugando con los otros resultados y en ese momento busqué hacer saber eso, nada más…”.

REGLAMENTO

Pero ¿qué dice el reglamento de la Fifa sobre la conspiración de un resultado? Según el artículo 6.3.2. sobre “influencia ilícita en el curso o resultado de los partidos”, apunta que:

“1. Todo aquel que trate de conspirar o en efecto conspire para influir en el curso o el resultado de un partido de forma contraria a la ética deportiva será sancionado con la suspensión de partidos o la prohibición de participar en toda actividad relacionada con el fútbol, así como con una multa significativa y proporcionada, independientemente de que haya cometido la infracción de esta disposición por motivos económicos, para obtener ventaja deportiva o con cualquier otro fin. En los casos graves se debería imponer la prohibición de ejercer de por vida cualquier actividad relacionada con el fútbol”.

“2. Quien ayude a otra persona a cometer alguna de las infracciones del apartado 1 será sancionado de la misma manera”.

“3. En caso de que sea un jugador o un oficial quien influya ilícitamente en el curso o el resultado de un partido, tal como describe el apartado 1, también se podrá sancionar al club o a la asociación a la que pertenezca el jugador o el oficial. En los casos graves se podrá sancionar al infractor con la exclusión de una competición, el descenso a una categoría inferior, la sustracción de puntos y/o la devolución de premios”.

POSTURA

DE LA ANFP

Mientras tanto, el directorio de la ANFP se reunió para discutir la eliminación de Chile en el camino al Mundial de Rusia 2018 y descartaron reclamar a la Fifa por el “pacto de no agresión” entre Perú y Colombia.

Sin embargo, para los dirigentes nacionales los antecedentes, imágenes y declaraciones de los jugadores de ambas escuadras son evidentes y claras, pero no harán una denuncia.

Descartaron esta idea debido a que esperan que la Fifa tome cartas en el asunto por su propia cuenta, considerando su supuesto apego al “fair play” que la misma rectora del fútbol mundial se encarga tanto de “predicar”.